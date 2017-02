Ovečky Inga, Zorka a Tamarka sú nové prírastky v Ekoparku Holá hora

Iustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Prešov 3. februára (TASR) – Kontakt s prírodou a zvieratami poskytuje prešovským deťom Ekopark Holá hora, ktorý je pod správou Technických služieb mesta Prešov. Vedúca zariadenia Jana Klusová sa aj v zimných mesiacoch teší návštevám školákov, ktorí prichádzajú z materských i základných škôl. Počas zimnej sezóny je Ekopark otvorený cez pracovné dni od 9.00 h do 15.00 h. Od polovice apríla bude prístupný denne do večerných hodín. Vtedy doň chodí aj veľa rodičov s deťmi.Medzi stálych návštevníkov patria deti z Materskej školy na Ulici Československej armády, ktoré prišli aj tento týždeň. Zvieratám priniesli suchý chlieb, mrkvu a ovocie. Najviac ich potešili malé kozliatka a ponaháňali stálych hostí – tri veverice.povedala pre TASR Klusová. Zvieratkám dávajú mená podľa kalendára, na základe dňa, kedy sa narodili. V prípade, že na ten deň pripadá meno opačného pohlavia, vyberú najbližšie vhodné meno. Je to tiež dobrá "evidencia", kedy mláďa prišlo na svet.Okrem kôz a oviec môžu návštevníci vidieť v Ekoparku tiež tri poníky, bažanty, párik kačiek, sliepku a kohúta, zajace, hrdličky, holuby, andulky, korely, rozety, všetky tieto zvieratá sú chované aj v zime vonku. Papagáje Alexander, ktoré sú v lete tiež v exteriérových voliérach, presťahovali pre mrazy dovnútra, lebo sú náchylné na omrznutie nôh. V akvateráriu sú akváriové rybičky, pieskomily, hady a korytnačky.Vedúca zariadenia uviedla, že v priebehu roka robia pre verejnosť rôzne tematicky zamerané aktivity. V minulom roku prišlo najviac ľudí na majáles, ktorým otvárali letnú sezónu. Každý rok sa v Ekoparku koná Míľa pre mamu. Medzi úspešné akcie patrí Bublinovo, jesenný Ekofest a Detská olympiáda v netradičných disciplínach. Cez prázdniny zorganizovali dva turnusy denného letného tábora.uviedla vedúca zariadenia.Prešovský Ekopark sa snaží svoje aktivity smerovať bližšie k prírode a tiež eviromentálne. Deti vedú k poznávaniu lesných drevín, liečivých rastlín a triedeniu odpadu, všetko zábavnou formou.