Overovanie identity na internete by mohlo pomôcť proti extrémizmu

Brusel/Bratislava 14. júna (TASR) – Súčasný nárast extrémizmu je spojený aj s rozmachom sociálnych sietí, ktoré umožňujú šíriť rôzne myšlienky veľkému počtu ľudí, buď úplne zadarmo, alebo iba s malými nákladmi. Na mnohých sociálnych sieťach pritom nie je problém registrovať sa a prispievať bez uvedenia svojho skutočného mena či iných pravdivých identifikačných údajov. To podľa niektorých názorov ešte viac prispieva k šíreniu extrémistických prejavov a sťažuje ich prípadné vyšetrovanie.Stále viac sa preto objavujú hlasy, že identitu ľudí na sociálnych sieťach je potrebné overovať. Je o tom presvedčená napríklad slovenská europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová, podľa ktorej by to mohlo byť jedným z nových nástrojov v boji proti extrémistickým skupinám. Tvrdí tiež, že Európska únia (EÚ) má možnosti, ako takéto overovanie presadiť v praxi.opýtala sa europoslankyňa, podľa ktorej extrémisti na týchto sieťach často pôsobia spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom.dodala.V tejto súvislosti poukázala na fakt, že napríklad všetci podnikatelia musia mať svoje identifikačné číslo.myslí si Flašíková-Beňová.Podľa slov Ondreja Macka, odborníka na IT oblasť a šéfredaktora magazínu Touchit, by zavedenie presného overenia používateľov, napríklad pomocou rodného čísla, teoreticky bolo možné.argumentoval.Praktickú možnosť na spustenie takéhoto procesu preto vidí skôr v súvislosti s pripravovaným opatrením na spracovávanie osobných údajov v rámci EÚ, ale aj mimo jej územia, známym pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation).podotkol.V istej forme však už niečo ako presné overenie používateľa existuje napríklad na sociálnej sieti Facebook.doplnil Macko.