Ovocinári budú aj v noci z 9. na 10. mája ochraňovať úrodu

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenskí ovocinári budú aj v noci z 9. na 10. mája ochraňovať svoju úrodu pred hroziacimi prízemnými mrazmi. Uviedla to pre TASR v súvislosti s avizovaným nočným ochladením hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.Ovocinárska únia (OÚ) SR, ktorá je členom SPPK, však podľa nej avizuje, že pestovateľom sa veľmi rýchlo míňajú zásoby, a to najmä parafínových sviec.naznačil situáciu pred avizovanou mrazivou nocou predseda OÚ SR Marián Varga.Ovocinári budú úrodu počas nastávajúcej noci podľa nej ochraňovať piatimi spôsobmi. Do úvahy prichádza protimrazová závlaha, ktorá je však vybudovaná len na asi 6 až 7 % rozlohy ovocných sadov. Teplotu vzduchu budú zvyšovať prostredníctvo tzv. vyvíjača umelej hmly a už spomínaných parafínových sviec. Niektoré firmy majú dohodnuté nočné prelety vrtuľníkov ponad sady, ktoré budú teplejší vzduch stláčať nad stromy. Piatym spôsobom je ochrana fóliami, ktoré budú využívať hlavne pestovatelia jahôd.Do ochrany pred mrazmi sa v tomto roku podľa Holéciovej zapojilo okolo 50 ovocinárskych firiem. Je ich viac ako vlani. Intenzívnejšej ochrane slovenských sadov pred mrazmi pomohla najmä minuloročná finančná pomoc zo strany štátu, ktorú takmer všetci ovocinári použili na zabezpečenie lepšej protimrazovej ochrany pre tento rok. Ovocinári chcú postupne zvyšovať percento sadov, v ktorých sa o protimrazovú ochranu stará aj intenzívny závlahový systém.dodala hovorkyňa SPPK.