Ovocinári chcú nedostatok pracovníkov riešiť príležitostnou prácou

Veselé 11. júla (TASR) – Škody slovenských ovocinárov spôsobené tohtoročnými mrazmi predstavujú 8 až 10 miliónov eur. Podľa prezidenta Ovocinárskej únie SR Mariána Vargu sú škody síce nižšie ako minuloročné, napriek tomu spôsobili existenčné problémy viacerým pestovateľom.povedal Varga. Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej výpadok u jahôd dosiahol 30 %, v prípade ďalšieho ovocia a zeleniny sa výpadky pohybujú od 30 do 80 %. Mrazy v Európe podľa jeho slov spôsobili aj nárast cien ovocia.povedal Varga.Priemerná ročná úroda ovocia na Slovensku predstavuje 55.000 ton, vlani bola ovplyvnená mrazmi a dosiahla 24.000 ton. V tomto roku očakávajú ovocinári úrodu 30.000 ton. „“ tvrdí Varga. V posledných rokoch sa pestovatelia stretávajú aj so slnečným úpalom, ktorý pred pár rokmi nepoznali.Za jeden z najväčších problémov ovocinárov označil Varga nedostatok pracovných síl v špeciálnej rastlinnej výrobe. Ten by pomohol vyriešiť inštitút príležitostnej práce, po ktorom ovocinári volajú.povedal Varga. Podľa jeho výpočtov na jeden hektár rodivého sadu je potrebný jeden zamestnanec. Pri 3500 hektároch rodivých sadov na Slovensku je potrebné zamestnať 3500 pracovníkov, ktorí už dnes chýbajú.