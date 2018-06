Ovocné sady z pôvodných odrôd jabloní spoja Sveržov s rómskou osadou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Sveržov 4. júna (TASR) – Obec Sveržov v okrese Bardejov chce ochrániť a zachovať krajové a staré odrody ovocných drevín, ktoré sa ešte zachovali v tomto regióne. Starosta Sveržova Pavol Ceľuch to vníma ako záchranu ich prírodného dedičstva. Obec sa púšťa do výsadby dvoch genofondových sadov, ktoré postupne vytvoria zo zozbieraného rastlinného materiálu od domácich obyvateľov.Sveržov získal na realizáciu svojho projektu viac ako 44.800 eur. Využil možnosť zapojiť sa do cezhraničného mikroprojektu v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 – 2020, jeho partnerom je poľská Gmina Lipinki. Finančná podpora pochádza z Fondu mikroprojektov – Strešného projektu Spája nás príroda a kultúra, na ktorom spolupracuje Prešovský samosprávny kraj a Zväzok Euroregión Tatry.Projekt je zameraný na zachovanie tradičných odrôd ovocných stromov, ktoré si domáci obyvatelia vypestovali vo svojich záhradách.povedal pre TASR Ceľuch.Obec vytvorí ovocné sady tak, aby spojili centrálnu časť s rómskou osadou, čím by sa mali viac zblížiť aj jej obyvatelia.doplnil starosta.Ceľuch presviedča aj vedenie družstva, aby na kopcoch nad obcou, ktoré nie sú vhodné na obrábanie, začali tiež pestovať ovocie. V minulosti bol vo Sveržove prosperujúci slivkový sad, ktorý by chceli obnoviť a zasadiť aj hrušky.prezradil ďalšie perspektívy projektu Ceľuch.