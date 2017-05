Ovzdušie na Slovensku je nadpriemer znečistené, tvrdí EÚ

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Ovzdušie na Slovensku je z pohľadu Európskej únie nadpriemerne znečistené. Napriek tomu, že väčšinu znečisťujúcich látok produkujú domácnosti, podľa vládnych analytikov sa výdavky na ochranu ovzdušia a zmenu klímy využívali najmä pre priemysel. Ukázala to revízia výdavkov na životné prostredie, ktorá je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze.konštatuje sa v priebežnej správe z revízie.Na tvorbe tuhých znečisťujúcich látok sa približne z 80 percent podieľa sektor domácností, obchodu a inštitúcií.píše sa v priebežnej správe.Domácnosti podľa analytikov nie sú ekonomicky motivované k zmene správania a prechodu na čistejšie palivá.pripomínajú. Kúrenie drevom je emisne najnáročnejšie, čo sa v kombinácii so spaľovaním v zastaraných kotloch nepriaznivo odráža na kvalite ovzdušia. Dôkazom majú byť tohtoročné smogové situácie. Najvyšší počet domácností v rámci rodinných domov vykurujúcich tuhým palivom sa nachádza v okresoch Rimavská Sobota, Čadca a Tvrdošín, naopak, najmenej je ich na západnom Slovensku.Na ochranu ovzdušia sa od roku 2010 preinvestovalo 293 miliónov eur, väčšinou išlo o eurofondy. Doterajšie výdavky boli zamerané primárne na redukciu emisií z priemyslu, ktorá nemá podľa analytikov priamočiary vplyv na kvalitu ovzdušia. Do konca júna by teraz mali navrhnúť opatrenia, ktoré by priniesli efektívnejšie využívanie peňazí. Spomínajú napríklad zvýšenie a rozšírenie environmentálnych daní, prípadne obmedzenie existujúcich výnimiek tak, aby ľudia boli motivovaní využívať energiu efektívnejšie.