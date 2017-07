Oxfam: Epidémiu cholery v Jemene ešte zhorší obdobie dažďov

Ľudia sú liečení v nemocnici na podozrenie na nákazu cholery v jemenskom meste Saná, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 21. júla (TASR) - Epidémia cholery v Jemene sa pravdepodobne ešte zhorší v čase nadchádzajúceho obdobia dažďov, varovala dnes mimovládna organizácia Oxfam. Už teraz je pritom najvážnejšou od vypuknutia epidémie tohto ochorenia na Haiti v roku 2010.Mimovládna organizácia so sídlom v Británii podľa agentúry AP uviedla, že epidémia cholery v Jemene je v súčasnosti najhoršia, aká bola zaznamenaná v priebehu jedného roka v jednej krajine.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že týmto ochorením sa podľa odhadov v Jemene nakazilo už 370.000 ľudí a od 27. apríla tam chorela zapríčinila vyše 1800 úmrtí.Oxfam v tejto súvislosti varoval, že šírenie cholery ešte urýchli obdobie dažďov, ktoré v Jemene trvá od júla do septembra.upozornil riaditeľ Oxfamu pre humanitárne záležitosti Nigel Timmins, ktorý sa práve vrátil z návštevy Jemenu, aby sa oboznámil s tamojšou situáciou.