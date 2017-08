Oxlade-Chamberlain hráčom Liverpoolu, Arsenal dostal zaň 38 miliónov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. augusta (TASR) - Anglický futbalový stredopoliar Alex Oxlade-Chamberlain sa stal definitívne hráčom FC Liverpool. Arsenalu Londýn zaplatili "The Reds" cca 38 miliónov eur. Informáciu potvrdili oba kluby na svojich webových stránkach.Dvadsaťštyriročný anglický reprezentant, ktorý uprednostnil Liverpool pred Chelsea, by mal podpísať s "The Reds" šesťročný kontrakt.Vo štvrtok absolvoval Oxlade-Chamberlain lekársku prehliadku a po Mohamedovi Salahovi, Andrewovi Robertsonovi a Dominicovi Solankeovi sa stal ďalšou letnou posilou Liverpoolu.