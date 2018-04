Oxlade-Chamberlain pre zranenie vynechá futbalové MS v Rusku

Hráč Anglicka Alex Oxlade-Chamberlain (v strede). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 25. apríla (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Alex Oxlade-Chamberlain nútene vynechá nadchádzajúce MS v Rusku. Stredopoliar FC Liverpool utrpel v utorňajšom úvodnom semifinále Ligy majstrov 2017/2018 proti AS Rím (5:2) zranenie kolena a na mundiale si nezahrá.Dvadsaťštyriročný hráč má poškodené väzy v kolene, zápas na Anfielde nedohral, keď ho vyniesli z ihriska na nosidlách a v 18. minúte ho musel tréner "The Reds" Jürgen Klopp vystriedať.Oxlade-Chamberlain má veľkú smolu na zranenia. Pred dvoma rokmi pre zranenie kolena nútene vynechal EURO 2016 vo Francúzsku, kde Angličania hrali v základnej skupine aj so Slovákmi (0:0). Albion v následnej kvalifikácii opäť vyradil Slovákov a Oxlade-Chamberlain sa postupne etabloval v zostave reprezentačného trénera Garetha Southgatea. Informovala agentúra AP.