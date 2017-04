OZ KOVO chce protestovať proti pravidlám zamestnávania cudzincov

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Odborový zväz (OZ) KOVO organizuje protest proti uvoľňovaniu pravidiel zamestnávania cudzincov na Slovensku. Uskutoční sa tento týždeň v piatok (28.4.) v Bratislave. Zúčastniť by sa ho malo 400 až 500 ľudí. Odborári totiž upozorňujú na to, že stále sa dajú získať zamestnanci na Slovensku a ak už firmy chcú naberať cudzincov, mali by mať v podnikoch rovnaké podmienky ako Slováci. O zmene legislatívy chce OZ KOVO rokovať aj s rezortom práce.Podľa predsedu OZ KOVO Emila Machynu sa zo strany zamestnávateľov stupňuje tlak na uvoľnenie podmienok zamestnávania ľudí z tretích krajín a vykrýval sa tým nedostatok pracovnej sily na trhu práce.povedal Machyna na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Upozornil na to, že cudzinci na Slovensku pracujú najmä prostredníctvom pracovných agentúr a nie je možné skontrolovať ich podmienky.myslí si Machyna.Ak však už firmy potrebujú cudzincov, mali by mať podľa OZ KOVO rovnaké podmienky ako Slováci.vysvetlil Machyna. O tejto problematike chce zväz rokovať s rezortom práce aj asociáciou, ktorá združuje pracovné agentúry.OZ KOVO na podporu domácej zamestnanosti a zrovnoprávnenie pravidiel organizuje protestné zhromaždenie. Pochod odborárov sa uskutoční o 13.30 h na Blumentálskej ulici v Bratislave a bude pokračovať až pred budovu rezortu práce. "Obchoduje sa so sociálnou odkázanosťou ľudí, ktorí sú sem prijímaní. To nebudeme tolerovať. Chceme upozorniť ministra na to, aby sa zmenila legislatíva. Ak to nepomôže, budeme tlak stupňovať. Či už v regiónoch, alebo v daných podnikoch," priblížil Machyna.Podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková vyčíslila, že zo zahraničia na Slovensko prichádzajú pracovať najmä Srbi. Títo ľudia sú väčšinou zamestnaní na obdobie jedného roka a ide o nízkokvalifikované pozície. "Z hľadiska príslušníkov tretích krajín, ktorým bolo udelené povolenie, dominujú zamestnanci z Ukrajiny. Ide o zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a dĺžka pracovného pomeru je do dvoch rokov," dodala Benedeková.