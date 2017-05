OZ Lepší Prešov rozbehlo petíciu za výstavbu rýchlostnej cesty

Protestné zhromaždenie občianskych aktivistov z Prešova a Zlatej Bane - výzva vláde SR, aby začala s výstavbou severozápadného obchvatu mesta, 21. decembra 2016 v Prešove. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 12. mája (TASR) – Aktivisti z Občianskeho združenia Lepší Prešov začali dnes zbierať podpisy pod petíciu za urýchlenú výstavbu rýchlostnej cesty R4 a severného obchvatu mesta Prešov. Predseda združenia Jozef Baran uviedol, že nedávnym podpisom zmluvy na výstavbu úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh, čo je juhozápadný obchvat Prešova, sa dopravná situácia v meste ani zďaleka nezlepší, ako to tvrdil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Tento diaľničný obchvat odkloní z mesta tranzitnú dopravu na hlavnom cestnom ťahu z Prešova na Košice a Poprad. Nerieši však situáciu v ostatných smeroch.uviedol Baran. Ambíciou aktivistov v Prešove je zozbierať aspoň 10.000 podpisov, v celom kraji by ich chceli získať až 100.000, povedal Baran. Preto do petície chcú zaangažovať aj ďalšie mestá a obce po trase plánovanej R4 od Prešova až na poľskú hranicu.Podľa stanoviska ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) súčasťou rozhodnutia o začatí výstavby R4 malo byť meranie intenzity dopravy v termíne marec tohto roku. Aktivista René Polačok uviedol, že na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali NDS o výsledok meraní. Z odpovede, ktorú dostali, sa dozvedeli, že žiadne merania sa na území prešovského regiónu v tomto roku nevykonávalo. Aktivisti to považujú za oklamanie Prešovčanov a signál, že s výstavbou R4 sa v dohľadnom čase nepočíta. Tento postoj štátnych orgánov ich utvrdil v presvedčení, že musia pokračovať v ďalších nátlakových akciách.Preto na 22. júna pripravujú polhodinovú blokádu ciest. Pôjde o jednu frekventovanú ulicu v Prešove a ďalšie úseky ciest na trase plánovanej R4. Aktivisti o tom komunikujú s viacerými obcami. Spustenie petičnej akcie dnes aktivisti spojili aj s podporným koncertom, ktorý sa začal o 16.00 h na pešej zóne v centre mesta. Iniciatívu OZ Lepší Prešov prišli svojím vystúpením podporiť prešovské skupiny Stopa, BB country a Žobráci.V úvode koncertu zazneli aj podporné stanoviská ďalších prešovských rodákov prostredníctvom videoprojekcie, ktorí nemohli dnes prísť osobne, ale chceli pripojiť svoj hlas za urýchlenú výstavbu obchvatov Prešova. Boli medzi nimi Peter Lipa, Katka Knechtová, členovia skupín Heľenine oči a Chiki liki tu-a.OZ Lepší Prešov zorganizovalo doteraz už tri blokácie ciest v Prešove, pričom ich časovo postupne predlžovali. Prvý protest sa konal pred Vianocami vlani 21. decembra na Levočskej ulici v Prešove a trval 15 minút. Druhý bol na rovnakom mieste 17. februára s trvaním pol hodiny. Posledný marcový deň aktivisti blokovali ulice na troch miestach v Prešove počas jednej hodiny. Ich zámer zastaviť premávku aj v Bratislave im stopla samospráva.