OZ Lepšia doprava víta posilnenie vlakov do Bratislavy

Bratislava 18. júna (TASR) – Občianske združenie (OZ) Lepšia doprava víta minulotýždňové zavedenie nových vlakových spojení medzi Bratislavou a Trnavou i Bratislavou a Sencom, upozorňuje však aj na nedostatky. Nerieši sa napríklad nedostatočná ponuka vlakov cez víkendy a za nešťastné považuje aj nepravidelnosť vlakov.Cez víkendy jazdia osobné vlaky podľa predsedu združenia Martina Fundáreka zvyčajne raz za dve hodiny.informoval TASR.Lepšia doprava upozorňuje aj na nepravidelnosť vlakov. Ako spresňuje, nové vlaky nemajú odchody v rovnakých minútach každú hodinu a najviac to vidno pri vlakoch do Senca.vysvetlilo združenie.Niektoré vlaky podľa odborníkov nebudú zastavovať na všetkých zastávkach, pretože inak by sa už do grafikonu nezmestili. V Pezinku v smere z Bratislavy v odpoludňajšej špičke nezastavia hneď tri. Paradoxne tak obyvatelia pezinskej Grinavy budú mať mimo špičky dva spoje za hodinu, ale v odpoludňajšej špičke len jeden."Na to, aby bola verejná doprava príťažlivá, musí byť pravidelná, teda spoje by mali odchádzať vždy v tej istej minúte, zastavovať na všetkých zastávkach a prestupy by mali byť zabezpečené vždy na tom istom mieste," uviedol Fundárek. Cestovný poriadok musí byť podľa jeho slov zapamätateľný.podotkol predseda združenia.V okolí Bratislavy pribudlo od nedele 10. júna 56 nových vlakových spojov, z toho na trase medzi hlavným mestom a Trnavou 27 a medzi Bratislavou a Sencom 29 vlakov. V rámci pravidelnej zmeny cestovných poriadkov ich zaradil do prevádzky štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Tieto nové vlaky môžu podľa generálneho riaditeľa ZSSK Filipa Hlubockého pomôcť Bratislave, keďže denne dochádza do hlavného mesta okolo 130.000 ľudí. Na obidvoch linkách budú vlaky premávať v celodennom 30-minútovom intervale. Okrem toho sa týmto zaviedli aj nové spojenie v rámci mesta, a to zo stanice Bratislava - Nové Mesto do stanice Bratislava - Petržalka, kadiaľ pôjde vlak zo Senca.