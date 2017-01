Ozbrojenci prepadli hotel v Riu a olúpili desiatky hostí

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio de Janeiro 11. januára (TASR) - Desiatky hotelových hostí obrali o cennosti ozbrojenci, ktorí v noci na dnes prenikli do hotela Meiai v štvrti Botafogo brazílskej metropoly Rio de Janeiro.Štyria lupiči s nožmi a pištoľami v rukách premohli recepčného a prenikli do hotelového zariadenia, načo zobudili hostí - zväčša cudzincov - a presunuli ich do hotelovej haly. Tam ich prinútili ľahnúť si na zem a niektorých aj zbili.Informovali o tom dnes brazílske, iné latinskoamerické i španielske médiá s odvolaním sa na samotných poškodených a policajné zdroje.Kým jeden z členov ozbrojenej skupiny dohliadal na hostí, ostatní prehľadali izby a odniesli si z nich predovšetkým finančnú hotovosť, mobilné telefóny, kreditné karty, fotoaparáty, ale aj lieky. Celá akcia trvala podľa obetí 10-15 minút.Pátranie po páchateľoch zatiaľ bezprecedentného útoku v tejto lokalite zatiaľ podľa polície neprinieslo želaný výsledok.