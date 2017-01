Ozbrojené sily nasadili počas predsedníctva viac ako 4500 vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 3. januára (TASR) - Ozbrojené sily SR nasadili počas polročného slovenského predsedníctva v Rade EÚ viac ako 4500 profesionálnych vojakov. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.spresnila hovorkyňa.Rezort obrany v rámci predsedníctva v septembri zorganizoval v Bratislave neformálne stretnutie ministrov obrany členských krajín EÚ, usporiadal množstvo podujatí a okrem toho sa ozbrojené sily a ďalšie zložky podieľali na celkovom zabezpečovaní jeho priebehu.Minister obrany SR Peter Gajdoš (nominant SNS) ocenil bezproblémový priebeh všetkých rezortných podujatí.zhodnotil minister Gajdoš.Zároveň sa všetkým poďakoval za profesionálne zvládnutie úloh.Hlavnými prioritami slovenského predsedníctva pre rezort obrany bola spolupráca EÚ so Severoatlantickou alianciou, štátmi Východného partnerstva a západného Balkánu, ako aj podpora implementácie Európskej globálnej stratégie pre zahraničné veci a bezpečnosť (EUGS).Najvýznamnejším z pohľadu rezortu obrany bolo septembrové neformálne rokovanie ministrov obrany EÚ v Bratislave.konštatovala Capáková.Ako ďalej uviedla, na júlovom summite aliancie vo Varšave bola podpísaná spoločná deklarácia NATO a EÚ o spolupráci. Ministerstvo obrany SR zorganizovalo okrem toho aj ďalšie dve odborné konferencie za účasti medzinárodných expertov, vrátane predstaviteľov EÚ a NATO, a to na témy kybernetická obrana a hybridné hrozby.Rezort obrany tiež zorganizoval na podporu svojich priorít dva kurzy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany pre účastníkov z krajín Východného partnerstva a západného Balkánu a so Srbskom pripravil workshop pre veliteľov mechanizovaných jednotiek.dodala Capáková.