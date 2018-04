Ozbrojené skupiny prepustili v Južnom Sudáne vyše 200 detských vojakov

Ilustračná snímka. Foto: Twitter Foto: Twitter

Džuba 18. apríla (TASR) - Vyše 200 detských vojakov prepustili ozbrojené skupiny vo vojnou zmietanom Južnom Sudáne. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na Detský fond OSN (UNICEF).Celkovo má byť v priebehu nasledujúcich mesiacov v tejto africkej krajine postupne prepustených takmer 1000 detských vojakov.Rodinám žijúcim v okolí mesta Yambio vrátili v utorok dovedna 112 chlapcov a 95 dievčat. Išlo o prvý prípad hromadného navrátenia detských vojakov do civilného života, v rámci ktorého odovzdali deti priamo ich rodinám, a nie do starostlivosti inštitúcií.Podľa záznamov OSN má Južný Sudán jeden z najvyšších počtov detských vojakov na svete. UNICEF odhaduje, že v juhosudánskych ozbrojených skupinách stále slúži okolo 19.000 detských vojakov.OSN sa pričinila o to, že miestne milície prepustili celkovo už vyše 2000 detí. Napriek dosiahnutému pokroku a záväzkom juhosudánskej vlády však podľa aktivistov naďalej dochádza k verbovaniu detí do tamojších ozbrojených skupín.Južný Sudán sužuje občianska vojna od roku 2013, keď prezident Salva Kiir prepustil z funkcie svojho námestníka Rieka Machara. Boje sa vedú najmä pozdĺž etnických hraníc medzi silami lojálnymi Kiirovi, ktorý pochádza z etnickej skupiny Dinka, a silami lojálnymi Macharovi, ktorý je z menšinového kmeňa Nuerov.Boje v krajine vyhnali zo svojich domovov tretinu tamojšieho obyvateľstva. Očakáva sa, že počet utečencov z Južného Sudánu do konca roka dosiahne tri milióny.