Ozimák po prehre olympionikov: V prvej tretine sme boli rozpačití

Na snímke Marcel Ozimák. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

zostavy



Slovensko: Godla – Koch, Hraško, Rosandič, Dinda, Rais, Bačík, Grman, Holenda – Sukeľ, Puliš, Zuzin – Matoušek, Boltun, Skalický – Gríger, Krištof, Štrauch – Lichanec, Šiška, Hlinka



Rakúsko: Starkbaum – Schlacher, Mitterdorfer, Kirchschlager, Pallestrang, Hackl, Altmann, Duller, Wolf – Kristler, Hundertpfund, Haudum – Woger, Herburger, Ganahl – Ulmer, Oberkofler, Fischer – Brucker, Obrist, Bischofberger



Tabuľka po 1. dni



1. Nórsko 1 1 0 0 0 4:1 3



2. Rakúsko 1 0 1 0 0 2:1 2



3. Olymp. tím SR 1 0 0 1 0 1:2 1



4. Francúzsko 1 0 0 0 1 1:4 0



Graz 10. februára (TASR) - Slovenský Olympijský tím vstúpil do turnaja Euro Ice Hockey Challenge v rakúskom Grazi prehrou. Zverenci trénera Marcela Ozimáka nestačili vo štvrtok v úvodnom stretnutí na domácu reprezentáciu, ktorej podľahli 1:2 po predĺžení.Jediný gól SR strelil v 54. minúte Dávid Gríger, bol to pre neho druhý presný zásah v druhom zápase v národnom tíme. Reprezentačný debut si odbili obrancovia Patrik Bačik, Mário Grman, Matúš Rais, Patrik Koch, Ľubomír Dinda a útočníci Peter Boltun, Michal Krištof, Matúš Sukeľ, Peter Lichanec, Andreas Štrauch a Juraj Šiška. Slováci si v 32. vzájomnom stretnutí s Rakúskom zapísali šiestu prehru, na konte majú aj 24 víťazstiev a dve remízy.V piatok sa Slováci v druhom zápase stretnú s Francúzskom, turnaj zakončia v sobotu proti Nórom.Euro Ice Hockey Challenge /Graz/Rakúsko - Olympijský tím Slovenska 2:1 pp (1:0, 0:0, 1:1 - 1:0) Góly: 4. Woger (Pallestrang, Ganahl), 62. Herburger (Ganahl) - 54. Gríger (Krištof, Štrauch). Rozhodovali: Nikolič, Smetana – Angererová, Sparer (všetci Rak.), vylúčenia: 4:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1023 divákov.Úvod stretnutia patril domácim hokejistom, ktorí od začiatku mali puk častejšie na svojich hokejkách. Svoju prevahu dokázali zužitkovať už po necelých štyroch minútach, keď sa k odrazenému puku po strele Pallestranga dostal Woger a prekonal Godlu. Rakúšania mohli vzápätí streliť druhý gól, ale Oberkofler namieril puk iba do bočnej časti žŕdky. Slováci mohli vyrovnať v prvej presilovke stretnutia, ale početnú výhodu nevyužili. O pár minút neskôr pochodili rovnako aj Rakúšania. Godla mal plné ruky práce aj v pätnástej minúte, keď Rakúšania prečíslili slovenskú obranu, Woger ale tentokrát nechal vyniknúť brankára. V závere prvej tretiny mali domáci opäť možnosť zvýšiť svoj náskok v presilovke, ale Slováci odolali.Slováci mohli vyrovnať hneď v úvode druhej tretiny, prečíslenie Skalického s Krištofom však výborne vyriešil Starkbaum. Jeho náprotivok Godla čaroval v 27. minúte, keď na dvakrát vychytal Ulmera. Vyrovnanie mohol zariadiť o dve minúty neskôr Rosandič, ktorý si v dobrej šanci položil domáceho brankára, ale nenamieril presne. V tejto fáze zápasu sa slovenskí hráči dostávali čoraz častejšie pred domácu bránku, výsledkom tejto prevahy bola ďalšia sľubná príležitosť, ktorú spálil Krištof. Zlepšená hra Slovákov bola evidentná aj v následnom oslabení, kedy dokonca Starkbaum musel vytiahnuť bravúrny zákrok. Vyrovnania sa však zverenci Marcela Ozimáka v druhej tretine nedočkali, dohrávali ju totiž opäť v početnej nevýhode.So zlou disciplínou mali Slováci problém aj počas tretej tretiny. Po návrate Skalického na ľad, ktorý si odpykával trest ešte zo záveru druhej čast hry, prišiel opäť faul na strane hostí a ten mohol potrestať Ganahl. Po peknej kombinácii však jeho strelu z vyloženej pozície zlikvidoval bravúrnym zákrokom Godla. Vyrovnania sa Slováci dočkali v 54. minúte hneď po tom, ako skončila ich presilovka. V pretrvávajúcom tlaku sa k puku dostal Krištof, jeho strelu Starkbaum vyrazil iba pred Grígera, ktorý ho zasunul do siete - 1:1. Päť minút pred koncom tretej tretiny mohlo Slovensko dokonať obrat, v presilovke zavrelo Rakúsko do defenzívy, ale Starkbaum tromi ťažkými zákrokmi svoj tím podržal.Rozhodnutie prinieslo až predĺženie, v ktorom na ľade korčuľovalo šesť hokejistov, po troch na každej strane. Viac síl v ňom mali napokom Rakúšania, po peknej kombinácii rozhodol o bode navyše Herburger.Góly: 28. Dame Malka (Texier, Valier) - 2. Olden (Kristiansen, Bastiansen), 9. Trettenes (M. Olimb, K. Olimb), 48. Trettenes (Espeland, Valkvae Olsen), 49. K. Olimb (M. Olimb). Vylúčení: 4:2, presilovky 0:2, oslabenia: 0:0.Hlas po zápase:: "P