Označovanie energetickej hodnoty alkoholických nápojov

Pre porovnanie: Hoci je energetická hodnota piva 42 kcal na 100 ml, v skutočnosti pri bežnej pollitrovej dávke prijmeme až 210 kcal. Naopak, pri liehovinách nájdeme v 100 ml 235 kcal, bežný 40 ml pohárik obsahuje teda 94 kcal. Ak teda dospelý muž za večer vypije tri pivá, celkovo tak prijme 630 kcal. Ak si dá tri panáky, dostane do seba 282 kcal.

Bratislava 9. júna (OTS) - Aj alkoholické nápoje už budú musieť na svojich baleniach udávať ich energetické hodnoty. Kde budú spotrebitelia údaje o množstve kalórií hľadať a čo im tieto čísla prezradia?Nariadenie o povinnom označovaní energetickej hodnoty alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nad 1,2 % zaviedla do platnosti Európska komisia v marci minulého roka. Odvtedy sa výrobcovia alkoholu snažili prísť s čo najefektívnejším riešením, ktoré by bolo prehľadné a uľahčilo spotrebiteľom vyznať sa, koľko kalórií reálne s ktorým nápojom príjmu. Okrem kalórií tiež musia byť spotrebitelia informovaní aj o všetkých použitých zložkách, surovinách a výrobných procesoch.Klasickú tabuľku s informáciami o výživových hodnotách, ktorú poznáme z obalov všetkých druhov potravín však možno na etiketách alkoholických nápojov nenájdete. Je už na danom výrobcovi, či tieto informácie umiestni priamo na etikete či obale, alebo budú dostupné online. Práve umiestnenie týchto údajov na webovej stránke môže pomôcť spotrebiteľom zistiť všetky dôležité informácie o výrobku, ktorý sa chystajú kúpiť či skonzumovať. Okrem obsahu kalórií by sa tak zákazník dozvedel o pôvode výrobku i všetkých jeho zložkách. Na webstránku by sa spotrebiteľ mohol dostať po oskenovaní čiarového kódu smartfónom či priamo na predajni. Pilotná verzia tohto on-line systému by mala byť hotová v druhej polovici roka 2018.Okrem zaužívaného udávania energetickej hodnoty na 100 ml budú výrobcovia udávať aj hodnoty jednej štandardnej jednotky alkoholu, teda obvyklú dávku liehovín, piva či vína. Práve tento údaj by mal byť podľa výrobcov zvýraznený, aby spotrebiteľovi uľahčil zodpovednú konzumáciu alkoholu. K tomuto názoru sa prikláňa aj, ktorý hovorí: „,“ vysvetľuje. A teda 10 g alkoholu zodpovedá 30 ml u liehovín, 250 ml v prípade piva a 100 ml v prípade vína. Podľa odborníkov by maximálna denná dávka u dospelých nemala presiahnuť 4 štandardné jednotky, ideálne však nie viac ako 2 u žien a 3 v prípade mužov.