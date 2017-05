P. Ágoston zastáva bratislavské poslanecké funkcie zrejme nezákonne

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Poslanec Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a zároveň miestny poslanec v bratislavskom Novom Meste Peter Ágoston zastáva svoju funkciu pravdepodobne už takmer desať mesiacov protizákonne. Ešte v júli minulého roka ho totiž okresný súd uznal vinným z prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.uviedol Adamčiak. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd mu podľa hovorcu uložil náhradný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka.dodal Adamčiak.Poslanec Ágoston však tvrdenia, že by zastával poslanecké mandáty v krajskom i miestnom zastupiteľstve protizákonne, dôrazne odmieta. Argumentuje registrom trestov bez záznamu, ktorý považuje za smerodajný a mrzí ho, že čistý trestný register nie je smerodajný aj pre ostatných. Obvinenia zároveň vníma ako kampaň vedenú proti jeho osobe, aj to po tom, ako niekoľkokrát upozornil na netransparentné hospodárenie a neštandardnú výstavbu v mestskej časti Nové Mesto.Právnici však s takýmto výkladom nesúhlasia. Podľa nich je súd toho názoru, že príslušný paragraf ustanovenia zákona o obecnom zriadení treba vykladať tak, že mandát poslanca zaniká právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin bez ohľadu na to, aký bol trest v odsudzujúcom rozsudku uložený.skonštatoval právnik Jaroslav Pilát.O tom, že bol poslanec právoplatne odsúdený, nemá novomestská samospráva informácie.povedal pre TASR hovorca Nového Mesta Marek Tettinger s tým, že miestny úrad už na príslušný okresný súd podal žiadosť.Do 15 dní odo dňa, kedy súd túto skutočnosť potvrdí, bude podľa neho zvolané mimoriadne zastupiteľstvo. Na ňom by mal na uvoľnené miesto nastúpiť náhradník.dodal Tettinger, pričom mestská časť sa pokúsi vymôcť odmenu, ktorú dostal za obdobie, kedy ju poberal neoprávnene.O odsúdení poslanca nemá vedomosti ani Bratislavský samosprávny kraj, čo TASR potvrdila tlačová tajomníčka Veronika Beňadiková. Bližšie sa k tejto veci kraj nevyjadril.