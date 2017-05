P. Burian: Stredoázijský región má význam prepájania Európy s Áziou

Na snímke Peter Burian. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Brusel 18. mája (TASR) - Programy Európskej únie zamerané na krajiny Strednej Ázie majú význam v oblasti prevencie negatívnych javov, sú orientované na podporu hospodárskeho rozvoja tohto regiónu a vnímajú túto oblasť ako dôležitý most medzi Európou a Áziou.V rozhovore pre TASR to uviedol osobitný vyslanec EÚ pre Strednú Áziu Peter Burian. Slovenský diplomat bol jedným z rečníkov na medzinárodnej konferencii "ktorá sa z iniciatívy Slovenska konala na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.Burian ocenil, že Slovensko, ktoré podobnú konferenciu zorganizovalo aj vlani počas svojho predsedníctva v Rade EÚ, preukazuje aj naďalej záujem o tento región. Význam dnešnej konferencie zhodnotil najmä z hľadiska presadzovania stratégie udržateľného rozvoja, ktorá pomáha pri prevencii negatívnych javov, ako sú nelegálna migrácia, extrémizmus a terorizmus. Tie sa nevyhýbajú ani krajinám Strednej Ázie a majú vplyv aj na Európu.zhodnotil situáciu slovenský diplomat v službách EÚ.Podľa jeho slov má EÚ stratégiu pre Strednú Áziu, v rámci ktorej sa venuje aj otázkam udržateľného rozvoja. Prebiehajú viaceré bilaterálne programy aj regionálny program zameraný na udržanie mládeže v domovských krajinách, vzdelávacie projekty, vytváranie pracovných miest a podpora súkromného podnikania.uviedol Burian. Spresnil, že ide napríklad aj o program bezpečnosti hraníc a ich o ochranu, čo je dôležité s ohľadom na blízkosť Afganistanu a pašovanie drog z tejto krajiny.Burian upozornil, že v krajinách Strednej Ázie cítiť 25 rokov od získania nezávislosti (po rozpade Sovietskeho zväzu) a budovania vlastných ekonomík obrovský pokrok.vysvetlil Burian. Pripomenul, že existujú iniciatívy ako tzv. Jednotný ekonomický pás rozvoja, ktoré vytvárajú zaujímavé možnosti pre investovanie a budovanie infraštruktúry.Podľa jeho slov má i Slovensko určité ašpirácie a záujem zapojiť sa do tohto procesu. Už aj preto, že naša krajina sa nachádza v priestore, cez ktorý budú prechádzať obchodné toky a projekty prepájania medzi Európou a Áziou.