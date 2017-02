P. Frešo odvolal z tímu expertov J. Keselého, no na Úrade BSK ostáva

Na snímke člen ÚVK Ján Keselý (Slovenská demokratická únia - Demokratická strana). Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 17. februára (TASR) – Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo neodvolal Jána Keselého z postu riaditeľa investičného odboru Úradu BSK. Zbavil ho iba členstva v pracovnej skupine, ktorá zabezpečuje prípravu rekonštrukcie Divadla Aréna.Frešo svoje rozhodnutie oznámil na dnešnom rokovaní krajského zastupiteľstva ako riešenie sťažnosti na Keselého napadnutie pracovníčky Divadla Aréna pri rokovaní o rekonštrukcii kultúrneho stánku. Po medializácii tohto incidentu vyzvali krajskí poslanci SaS Freša k tomu, aby Keselého odvolal z pozície na Úrade BSK.Frešo informoval, že za nevhodné správanie sa sám Keselý, ale aj Frešo spomínanej pracovníčke ospravedlnili.deklaroval Frešo s tým, že s dohodou súhlasil i riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura a všetci ostatní členovia pracovnej skupiny.Poslanci SaS nepovažujú Frešovo riešenie za adekvátne.zdôraznil v diskusii Vladimír Sloboda. Jeho kolegyňa z klubu Jana Cigániková bola vo vyjadrení expresívnejšia.vyhlásila smerom k Frešovi.Krajský šéf požiadal, aby sa situácia nedramatizovala.vyhlásil Frešo.Podľa Ondreja Dostála (OKS) sa však vôbec nemala viesť debata o adekvátnosti riešenia vzniknutého problému.vyhlásil.Ladislav Snopko (SDKÚ-DS) poukázal na to, že osoba na takej pozícii ako je Keselý, by mala sama vyvodiť osobnú zodpovednosť za to, čo sa stalo.podotkol Snopko.O kauze sa hovorilo v bode Rôzne. Frešo to vysvetlil tým, že sa tak dohodli na stretnutí poslaneckých klubov. Poslanci z klubu SaS chceli bod zaradiť na úvod zastupiteľstva.uviedol podpredseda BSK Igor Bendík. V hlasovaní však napokon zastupiteľstvo rozhodlo o pôvodnom návrhu programu rokovania.Keselý sa rokovania nezúčastnil, v predchádzajúcich dňoch a týždňoch mal byť na dlhodobej PN. Podľa informácií poslancov z klubu SaS je v súčasnosti na dovolenke v Indii.