P. Frešo sa k svojmu volebnému tímu ešte nepripojil

Na snímke Pavol Frešo. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 4. novembra (TASR) - Súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a kandidát na opätovné zvolenie za šéfa VÚC Pavol Frešo zatiaľ medzi členov svojho volebného tímu neprišiel. Do jednej z reštaurácií v bratislavskej Karlovej Vsi, kde bude očakávať výsledky sobotňajších volieb do orgánov samosprávnych krajov, má zavítať približne o 23.00 h.Zatiaľ sa schádzajú na mieste členovia jeho volebného štábu i najbližší spolupracovníci z Úradu BSK. Prišiel napríklad riaditeľ úradu samosprávneho kraja Valerián Potičný či vedúci tlačového oddelenie BSK Lukáš Dobrocký. Atmosféra na mieste je neformálna.Prvé neoficiálne výsledky dnešných volieb budú na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk zverejňované po 23.15 h, keď sa zatvoria volebné miestnosti aj v niektorých okrskoch v Trenčianskom kraji, kde muselo byť konanie volieb predĺžené v dôsledku výpadku prúdu. Oficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu 5. novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia.