P. Gajdoš: Je absolútne nesprávne, že muničné sklady strážia civilisti

Na archívnej snímke minister obrany Peter Gajdoš. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Je absolútne nesprávne, že muničné sklady na Slovensku strážia civilisti vo forme súkromných bezpečnostných služieb. V dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) s tým, že by tieto sklady mali strážiť vojaci. Reagoval tak na prípad zmiznutia munície z vojenského skladu v Trenčíne – Kubrej.priblížil minister.Ako podotkol, na jednej strane je tu trestnoprávna zodpovednosť, na druhej strane sa na základe analýzy stavu vykonajú isté opatrenia. Personálne zmeny menšieho charakteru už boli podľa jeho slov prijaté. "Na základe analýzy budú prijaté ďalšie personálne opatrenia, a to nie iba na tej najnižšej úrovni," poznamenal minister.