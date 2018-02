P. Gajdoš je pripravený informovať poslancov o procesoch aj plánoch

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 6. februára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR rešpektuje vôľu opozičných poslancov zvolať mimoriadnu parlamentnú schôdzu k modernizácii armády, pričom šéf rezortu Peter Gajdoš (SNS) je pripravený informovať o všetkých procesoch a plánoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO Danka Capáková.Podľa jej slov bude Gajdoš poslancov informovať tak, ako to už urobil verejne aj prostredníctvom Bezpečnostnou radou a vládou SR schváleného dlhodobého plánu rozvoja.Opoziční poslanci z OĽaNO, Sme rodina a SaS v utorok oznámili, že svojimi podpismi iniciujú mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR, na ktorej chcú hovoriť o modernizácii slovenskej armády. Tvrdia totiž, že miliardy eur vynaložené na nákup armádnej techniky musia byť pod verejnou kontrolou. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka. Zasadnutie pléna sa bude musieť konať do siedmich dní.Vašečka upozornil, že koaličná SNS aktuálne prišla spovedal Vašečka.Opozičný poslanec uviedol, že postup národniarov neznepokojuje len jeho.dodal.