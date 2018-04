P.Gajdoš: Misiou v Pobaltí potvrdzujeme plnohodnotnosť členstva v NATO

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš počas brífingu s novinármi po skončení 101. rokovania vlády SR 25. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) – V druhej polovici tohto roka vyšle Slovensko do Pobaltia 152 vojakov v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP). Mandát pre misiu s názvom Štefánik II. v stredu schválili Bezpečnostná rada SR a vláda, potrebný bude ešte súhlas Národnej rady (NR) SR. Podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) týmto krajina potvrdzuje, že je dôveryhodným, aktívnym a plnohodnotným členom Severoatlantickej aliancie (NATO).Slovenskí vojaci budú pod velením Kanady pôsobiť vo výcvikovom priestore Adaži v Lotyšsku. Okrem tejto krajiny vláda schválila návrh na vyslanie aj do Litvy, Estónska a Poľska. Minister obrany totiž vysvetlil, že ide o zabezpečenie celého východného krídla Aliancie. Prípadné pôsobenie v iných pobaltských krajinách ako Lotyšsko však bude musieť vláda odsúhlasiť.Gajdoš informoval, že do pobaltskej krajiny vysielame motorizovanú rotu s prvkom velenia a riadenia, čatou logistickej podpory a tímom vojenskej polície. Presuny vojakov a techniky sa uskutočnia na konci júna kombinovaným spôsobom – okrem železničnej a cestnej dopravy aj po vlastnej osi.Pôsobenie vojakov v celkom dvoch polročných rotáciách si vyžiada náklady desať miliónov eur. Podľa ministra zhruba polovicu z tejto sumy tvoria platy vojakov, ktoré by dostávali aj na Slovensku zvýšené o príplatky za účasť v misii. S vojakmi do Lotyšska pôjde 30 kusov pásovej bojovej techniky, viac ako 40 kusov kolesovej techniky, viac ako 350 kusov ručných zbraní, dva mínomety, granátomet a ďalšie bojové prostriedky.uviedol Gajdoš, ktorý verí, že vojaci si v druhej pobaltskej misii zodpovedným spôsobom splnia svoje úlohy. Na otázku, či vyslanie vojakov je reakciou na anexiu Krymu Ruskom, ako to deklarovalo ministerstvo zahraničných vecí, minister obrany uviedol, že nejde o misiu namierenú voči konkrétnemu nepriateľovi, ale voči akémukoľvek nepriateľovi.V Lotyšsku pôsobia už od novembra 2017 dvaja slovenskí styční dôstojníci, ktorí pripravujú podmienky na plánované pôsobenie našich vojakov v tejto krajine. Návrh príspevku SR do eFP schválila vláda v máji minulého roka. Následne tento záväzok deklarovala slovenská delegácia na tzv. minisamite vo Varšave.