P. GAJDOŠ: Na odvahu vojnových veteránov nikdy nezabudneme

Na snímke účastníci národného boja za oslobodenie zľava 95-ročný Štefan Šteflovič a 90-ročný Pavol Liška, ktorých minister obrany SR Peter Gajdoš vyznamenal striebornou Pamätnou medailou ministra obrany II. stupňa. V Trenčíne 24. októbra 2017. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 24. októbra (TASR) – Na skutky účastníkov národného boja za oslobodenie počas druhej svetovej vojny a ich odhodlanie postaviť sa proti fašizmu nikdy nezabudneme a patrí im úprimné ďakujem. Počas oceňovania 95-ročného Štefana Štefloviča a 90-ročného Pavla Lišku to v utorok v Trenčíne povedal minister obrany Peter Gajdoš.doplnil minister s tým, že pamätné medaily druhého stupňa udelil tento rok šiestim vojnovým veteránom, štyri z nich si prevzali účastníci národnooslobodzovacích bojov na Dukle.Štefan Šteflovič, rodák z Adamoviec pri Trenčíne, bol účastníkom národného boja za oslobodenie od 15. marca 1939 do 5. mája 1945. Útrapy vojnového života mu pomáhala znášať jeho povaha.povedal vojnový veterán s tým, že najťažšou chvíľou bojov pri Dukle bolo ostreľovanie nemeckým lietadlom, keď guľka z guľometu skončila len asi 20 centimetrov od jeho hlavy.Pavol Liška z Dobrej Vody v okrese Trnava bol účastníkom národného boja od 29. augusta 1944 do 1. novembra 1944. Nikdy nezabudne na eufóriu, ktorá sa zmocnila partizánov po tom, ako sa dozvedeli, že Červená armáda spoločne s I. československým armádnym zborom začali vojenskú operáciu na Dukle a idú partizánom na pomoc.doplnil Liška.