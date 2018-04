P. Gajdoš nariadil kontrolu všetkých náhradných leteckých dielov

Na archívnej snímke Peter Gajdoš. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. apríla (TASR) – Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) nariadil vykonať celkovú kontrolu náhradných dielov pre armádne vrtuľníky a lietadlá v skladových zásobách všetkých leteckých základní. V utorok o tom informoval členov Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Kontrola sa uskutoční v súvislosti s dočasným pozastavením prevádzky vrtuľníkov Mi-17, ku ktorému došlo 22. februára 2018.K nariadeniu kontroly viedli ministra podľa jeho slov zistené "administratívno-technické nedostatky". Do konca apríla bude vykonaná kontrola v leteckých základniach a do konca júna kontrola vo vojenských skladoch Ozbrojených síl SR v Nemšovej a v Poprade.povedal Gajdoš médiám po skončení výboru.Minister poslancom vysvetlil, že o pozastavení prevádzky vrtuľníkov rozhodol z dôvodu bezpečnosti posádok vrtuľníkov. Medializované informácie, že sa v nich nachádzali neoriginálne súčiastky, nepotvrdil, je to podľa neho len "polopravda" a skutočnosť preukáže až kontrola. Problém bol celkovo s troma vrtuľníkmi Mi-17. Výrobcovia súčiastok na Ukrajine a v Rusku avizovali nezrovnalosti v dokumentoch s súčiastky vrátili.V jednom z vrtuľníkov bol problém s tzv. reduktorom. Gajdoš potvrdil, že problematická súčiastka bola namontovaná vo vrtuľníku, s ktorým sa lietalo.ozrejmil.Vysvetlenia ministra zobral výbor na vedomie. Opoziční poslanci Ľubomír Galko (SaS) a Milan Krajniak (Sme rodina) ocenili rozhodnutie pozastaviť letovú prevádzku vrtuľníkov. Podľa Galka mal však Gajdoš trestné oznámenie podať hneď.uviedol Galko. Na výbore sa mu nepodarilo presadiť uznesenie zaväzujúce ministra informovať o výsledku kontroly.Galko tiež považuje za dôležité, že minister na výbore priznal, že vrtuľníky ministerstva vnútra, ktoré nahradili dočasne armádne vrtuľníky, nedisponujú prístrojmi zabezpečujúcimi lokalizáciu lietadiel v prípade havárie.povedal Galko. Minister však naďalej trvá na tom, že bolo potrebné podať v tejto súvislosti trestné oznámenie pre šírenie poplašnej správy.doplnil.