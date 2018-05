P. Gajdoš nemusí v pléne reagovať na fínsku reportáž o Patrii

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. mája (TASR) - Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) nemusí prísť do parlamentu, aby pred poslancami reagoval na reportáž fínskej verejnoprávnej televízie o korupčných praktikách tamojšej zbrojovky Patria a poskytnúť vierohodné dôkazy, ktoré by vyvrátili podozrenia. Plénum NR SR totiž v stredu zamietlo takýto návrh šéfky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej, podľa ktorej sa korupčné praktiky tejto spoločnosti mohli uplatniť aj na Slovensku pri vyjednávaní modernizácie armády a nákupe obrnených transportérov.V pléne neprešiel ani návrh Milana Krajniaka (Sme rodina), aby Gajdoš musel poslancom poskytnúť vládny návrh o postupe pri nákupe obrnených vozidiel, ktorý bol schválený 15. novembra 2017. Krajniak neuspel ani s návrhom, aby Gajdoš zverejnil kompletnú štruktúru dodávateľov a subdodávateľov, ktorí budú participovať pri nákupe transportérov pre slovenskú armádu. Do tretice mu neprešiel ani návrh, aby vláda ešte pred samotným definitívnym rozhodnutím o nákupe transportérov poskytla tento materiál poslancom.Marek Krajčí (OĽaNO) sa neúspešne dožadoval, aby parlament zaviazal ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD) vypracovať správu o návrhu konkrétnych opatrení na zastavenie rastu zadlžovania zdravotníckych zariadení v pôsobnosti jej rezortu.Gáborovi Grendelovi (OĽaNO) neprešiel návrh vyžiadať si od ministerstva vnútra vypracovanie informácií o tom, ako v rokoch 2010 až 2018 zapožičiavalo vládne špeciály cudzím štátom.dodal.