P. Gajdoš: Nový náčelník GŠ D. Zmeko je perspektívny a spĺňa podmienky

Bratislava 13. mája (TASR) - Nový náčelník Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko je podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) profesionálne pripravený vojak a spĺňa všetky legislatívno-právne, odborné a vzdelanostné podmienky. Minister to vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Reagoval tak na kritiku v súvislosti s vymenovaním Zmeka do funkcie šéfa armády.Gajdoš tvrdí, že Zmeko má obrovské skúsenosti z praxe a aj to bol jeden z dôvodov, prečo si ho vybral.povedal.Poslanec Národnej rady SR za SaS a bývalý minister obrany Ľubomír Galko nesúhlasí, podľa jeho slov Zmeko nedosahuje kvality, ktoré majú jeho konkurenti.skonštatoval. Podľa Galka je nedôstojné, že ministrovi obrany odchádzajú vysokopostavení a rešpektovaní vojaci.podotkol.V prípade Macka išlo podľa ministra o slobodné rozhodnutie. Za vymenovaním Zmeka si pevne stojí.skonštatoval Gajdoš. Personálnu poddimenzovanosť v armáde sa budú v rezorte obrany snažiť riešiť aj koncepciou štátnej služby profesionálneho vojaka a tvorby nového zákona.povedal. O opätovnom zavedení povinnej vojenskej služby na ministerstve zatiaľ neuvažujú.Dôvod, prečo je problém získať nových ľudí do armády, vidí Galko v škandáloch, ktorým čelí ministerstvo obrany, a v nízkom finančnom ohodnotení ľudí.spresnil.V prípade konfliktu štátneho tajomníka rezortu obrany Róberta Ondrejcsáka za Most-Híd a SNS uviedol minister, že Ondrejcsák prekročil hranicu a ako prvý vyslovil kritické slová voči SNS.povedal. Galko však považuje za neadekvátne, že SNS takto napadla štátneho tajomníka.Poslanec kritizuje ministerstvo aj za netransparentnosť a prílišnú utajenosť pri modernizácii armády. Vyzýva, aby sa konali medzinárodné súťaže. Minister však tvrdí, že postupujú v súlade so zákonom, transparentne a systematicky. O všetkom je podľa neho informovaná vláda.