P.Gajdoš odmietol kritiku poslanca M.Krajniaka, označil ju za nezmysly

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) odmieta tvrdenia poslanca Milana Krajniaka (Sme rodina) o údajných províziách pre podnikateľov blízkych SNS za pripravovaný nákup obrnených transportérov na báze fínskeho vozu Patria. Podľa ministra ide len o nezmysly a klamstvá. Opozičného poslanca opätovne vyzval, aby priniesol do piatka (11.5.) dôkazy, v opačnom prípade bude čeliť trestnému oznámeniu zo strany ministerstva obrany.uviedol minister na tlačovej konferencii.reagoval Gajdoš na stredajšie vystúpenie Krajniaka.doplnil.Gajdoš verejne vyzval opozičného poslanca, aby sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní, ak má informáciu, že z nákupu obrnených transportérov budú profitovať firmy blízke SNS.vysvetlil minister s tým, že ak to Krajniak neurobí, tak sa dopúšťa sám trestného činu.Vyjadrenia poslanca o tom, že podplácanie pri nákupe fínskych Patrií hrozí aj na Slovensku, podobne ako v iných krajinách, kde Fíni túto vojenskú techniku dodávali, považuje Gajdoš iba za jeho bujnú fantáziu. Minister tiež odmietol akékoľvek prepojenie SNS a štátnej akciovky Konštrukta-Defence, ktorá bude dodávku obrnených transportérov zabezpečovať.zdôraznil.Zároveň vysvetlil, že v súčasnosti ešte nie je jasné, kto budú subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na výrobe transportérov, podnik Konštrukta-Defence ich bude vyberať v súťaži. V prípade, ak to zákon dovolí, zverejnia subdodávateľov.Generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Ján Hoľko vníma kritiku Krajniaka ako snahu o politický prospech, pričom dochádza k pošpineniu nominantov SNS a poškodzovaniu Slovenska.reagoval Hoľko.O tom, že na transportéroch majú údajne zarobiť podnikatelia blízki SNS, hovoril Krajniak v reportáži fínskej verejnoprávnej televízie odvysielanej v pondelok (7.5.).povedal fínskemu investigatívnemu novinárovi Magnusovi Berglundovi, ktorý navštívil Bratislavu. V stredu na tlačovej konferencii informoval, že o celej veci komunikuje s Národnou kriminálnou agentúrou.Zdroj údajnej informácie Krajniak neprezradil. Špecifikoval akurát, že má ísť o ľudí z firiem, ktoré mali o zbrojnú zákazku záujem.uviedol. Podľa informácií opozičného poslanca sa tiež nákup transportérov nepozdáva nešpecifikovaným členom vládnych strán Smeru-SD a Mosta-Híd.