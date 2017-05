P. Gajdoš: Po kontrole skladov nateraz armáde ďalšia munícia nechýba

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 2. mája (TASR) – Armáde nateraz nechýba žiadna ďalšia munícia. Po dnešnom rokovaní parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť to uviedol minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS). Členov výboru informoval o inventarizácii armádnych muničných skladov, ktorú nariadil po tom, čo z vojenského skladu v Trenčíne - Kubrej zmizla munícia.povedal Gajdoš. Táto kontrola by mala trvať pol roka.Ľubomír Galko zo SaS po skončení zasadnutia výboru dodal, že v armáde pre odcudzenie munície budú na niektorých riadiacich postoch výmeny.dodal Galko.Ministerstvo obrany koncom marca informovalo, že kontrola v Muničnom sklade ozbrojených síl v Trenčíne - Kubrej zistila, že v ňom chýba časť materiálu. Prípadom chýbajúceho materiálu sa zaoberalo mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Poslanci po ňom informovali, že munícia zo skladu bola odcudzená. Výsledky inventarizácie už majú k dispozícii vyšetrovateľ, Národná kriminálna agentúra (NAKA), ktorá v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania sa a obchodovania so zbraňami.