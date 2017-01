P. GAJDOŠ: Povýšenie A. Danka bolo moje slobodné rozhodnutie

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS). Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS). Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. januára (TASR) – Za svojím rozhodnutím povýšiť predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) na kapitána v zálohe si minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) stojí a nemieni ho zrušiť. Ako uviedol na dnešnej tlačovej konferencii, bolo to jeho slobodné rozhodnutie. Podľa jeho slov Danko preukázal svoje schopnosti a cit k Ozbrojeným silám SR. Reakcie na jeho povýšenie nazval hystériou.





"Pán predseda Národnej rady SR ako druhý najvyšší ústavný činiteľ v tejto republike si odo mňa žiadne vymenovanie do vyššej hodnosti nepýtal. Zvýrazňujem nepýtal," povedal Gajdoš. Poznamenal, že keď prišiel predseda parlamentu na oslavy Dňa OS SR do Brezovej pod Bradlom, nevedel o tom, že bude povýšený. „Z mojej strany to bol prejav úcty a vďaky druhému najvyššiemu ústavnému činiteľovi za to, čo urobil a robí v prospech OS SR,“ dodal minister obrany s tým, že si toto menovanie zaslúži a nejde o nič výnimočné. Zároveň odmietol, že by týmto krokom dehonestoval prácu vojakov.

Gajdoš zdôraznil, že takéto povýšenie mu zákon umožňuje. „O čom tu už šiesty deň diskutujeme? Urobil som rozhodnutie, za ktorým si stojím a mal som zákonné právo vydať takýto rozkaz," podotkol. Ak má podľa jeho slov niekto pocit, že minister obrany by nemal mať takúto kompetenciu, má iniciovať zmenu zákona.



Šéf rezortu obrany zároveň požiadal vojakov, aby rešpektovali, že o rozkaze ministra sa nediskutuje. "Armáda nie je o pocitoch, ale o rozkazoch," zdôraznil s tým, že je neprijateľné, aby podporovali takúto vlnu hystérie. Gajdoš taktiež pripomenul, že je rozdiel medzi povyšovaním vojakov v zálohe a v aktívnej službe. Z povýšenia pre vojakov v zálohe nevyplývajú podľa Gajdoša žiadne benefity. U vojakov v aktívnej službe sa povýšením napríklad zvyšuje plat a započítava sa do výsluhového dôchodku.





