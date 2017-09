P. Gentiloni na margo kvót: Verdikty sa musia rešpektovať

Paolo Gentiloni, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 7. septembra (TASR) - Taliansko požaduje rešpektovanie a realizáciu stredajšieho zamietavého verdiktu Súdneho dvora EÚ so sídlom v Luxemburgu. Ten v plnom rozsahu zamietol žaloby Maďarska a Slovenska proti rozhodnutiu Rady EÚ zo septembra 2015, na základe ktorého majú byť prerozdelené medzi členské štáty EÚ desaťtisíce migrantov zo záchytných centier v Grécku a Taliansku.zdôraznil predseda talianskej vlády Paolo Gentiloni po dnešných rokovaniach so slovinským premiérom Mirom Cerarom v Ľubľane. Hosť z Ríma tam súčasne podčiarkol, že rovnako dôležité je, že Súdny dvor EÚ akceptoval princíp solidarity, o ktorý sa opieralo rozhodnutie o prerozdeľovaní migrantov.Taliansky premiér využil túto príležitosť, aby vyzdvihol zásluhy svojho kabinetu v boji proti ilegálnemu prisťahovalectvu, pričom poukázal na výrazný pokles počtu migrantov, ktorí dorazili od júla do Talianska. Podľa Gentiloniho slov ide o výsledok talianskej politiky a pomoci Únie, ktorý teraz treba zachovať.Ešte dnes bude taliansky premiér rokovať v Prahe s predsedom vlády ČR Bohuslavom Sobotkom.Utečenecká problematika bude zrejme hlavnou témou ich rokovaní. Obe strany by sa však mali venovať aj posilneniu spolupráce v obrannej oblasti či téme približovania mzdovej úrovne v rôznych častiach Únie.