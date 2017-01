P. Hammond: Británia bude do brexitu rešpektovať svoje záväzky voči EÚ

Philip Hammond Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. januára (TASR) - Británia bude rešpektovať svoje záväzky, ktoré vyplývajú z jej členstva v Európskej únii (EÚ), no medzitým sa bude snažiť upevniť väzby s obchodnými partnermi vo svete. Uviedol to dnes britský minister financií Philip Hammond pri príchode na rokovania rezortných kolegov v Bruseli.Britská premiérka Theresa Mayová totiž odcestovala na návštevu USA, kde sa má dnes stretnúť s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Mayová sa netají, že chce posilniť obchodné vzťahy oboch krajín, keďže Británia sa chystá vystúpiť z EÚ.Aj Hammond potvrdil, že Spojené kráľovstvo sa snaží posilniť vzťahy s mnohými obchodnými partnermi, ale nezabúda pritom na svoje zväzky, ktoré vyplývajú z európskych zmlúv a bude ich dôsledne dodržiavať.Premiérka Mayová vo štvrtok (26.1.) na palube lietadla cestou do USA na otázky novinárov uviedla, že je pri debate o obchode s USA limitovaná, a kým je Británia členom EÚ, nemôže prekročiť určitú hranicu a začať formálne rokovať s Washingtonom.Napriek tomu sa domnieva, že Londýn môže ešte pred brexitom dosť urobiť. Môže napríklad preskúmať, či sa nedajú odstrániť niektoré bariéry v určitých oblastiach a pripraviť sa tak na rokovania, aby mohol čo najskôr po brexite uzavrieť s USA obchodnú dohodu. Vláda v Londýne dúfa, že sa jej podarí vystúpiť z EÚ v roku 2019.Kritici však upozorňujú, že Mayová v snahe nájsť čo najrýchlejšie nových ekonomických partnerov po odchode z európskeho trhu s 500 miliónmi obyvateľov, zatvára oči pred Trumpovými plánmi na ochranu amerického trhu. Obchodná politika nového prezidenta USA tiež ostro kontrastuje s postojom Mayovej, ktorá podporuje globalizáciu.