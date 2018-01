P. Hammond odmietol vylúčiť zotrvanie Británie v colnej únii s EÚ

Na archívnej snímke Philip Hammond. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. januára (TASR) - Britský minister financií Philip Hammond odmietol vylúčiť možnosť, že Spojené kráľovstvo bude aj po brexite súčasťou európskej colnej únie.Hammond bol pred referendom v júni 2016 stúpencom zotrvania Británie v Európskej únii (EÚ) a jeho odmietavý postoj k tzv. tvrdému brexitu hnevá niektorých straníckych kolegov. A zdá sa, že minister necháva otvorené dvere aj pre prípadnú dohodu o zotrvaní svojej krajiny v colnej únii EÚ. To by však mohlo obmedzovať Britániu pri uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd.Členovia finančného výboru britského parlamentu totiž požiadali Hammonda, abyMinister otázku odsunul nabok a trval na tom, že vláda sa budePri colnej únii by síce nebolo potrebné zavádzať hraničné kontroly, ale mohla by zároveň Britániu obmedzovať pri uzatváraní nových dohôd s krajinami mimo EÚ.Podľa Nicky Morganovej, ktorá predsedá výboru, jeho členovia sa domnievali, že vláda colnú úniu s EÚ vylúčila.Poslanci preto vyzvali vládu, aby urýchlene prijala rozhodnutie o kľúčovom prvku nadchádzajúcich rokovaní s Bruselom.