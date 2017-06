P. Hammond: Prioritou na rokovaniach o brexite bude ekonomika

Philip Hammond. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 16. júna (TASR) - Britský minister financií Philip Hammond dnes za priority nadchádzajúcich rokovaní o podmienkach vystúpenia Británie z EÚ označil ochranu britskej ekonomiky.Hammond pri príchode na schôdzku so svojimi kolegami z ostatných členských krajín EÚ, ktorá sa koná v Luxemburgu, spresnil, že prioritou na nadchádzajúcich rokovaniach o brexite by mala byť ochrana pracovných miest, ekonomického rastu a prosperity Spojeného kráľovstva.Tlačové agentúry zverejnili jeho predstavu o základných očakávaniach Británie na rokovaniach o brexite deň po tom, ako Hammond zrušil svoj očakávaný prejav k londýnskym finančníkom. Jeho vystúpenie sa neuskutočnilo v súvislosti s rozsiahlym požiarom výškového bytového domu Grenfell Tower v Londýne, pri ktorom zahynulo najmenej 17 ľudí.Rokovania o brexite, ktoré sa začnú 19. júna, by sa mali začať odvíjať od podmienok vystúpenia Británie z Európskej únie. Obe strany majú na dosiahnutie konsenzu čas do marca 2018.Brusel sa chce sústrediť najskôr na oblasť záruk pre občanov EÚ žijúcich a pracujúcich na území Británie, ako aj na "vyúčtovanie" viac ako 40-ročného členstva Británie v EÚ. Medzi prioritnými témami má byť aj otázka režimu na hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom.Londýn chce hovoriť o podobe budúcich vzťahov a o dohode o voľnom obchode, pretože britská premiérka Theresa Mayová chce opustiť spoločný trh i colnú úniu.Po nedávnych voľbách však viacero indícií naznačuje, že postoj britskej strany nebude taký neoblomný, ako sa javil ešte pred voľbami. Konzervatívci premiérky Mayovej prišli totiž vo voľbách o absolútnu väčšinu v parlamente a teraz sa usilujú o vytvorenie menšinovej vlády pod jej vedením.