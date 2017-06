P. Hapal: To, čo predviedli Nemci a Taliani, bola jedna veľká hanba

Na snímke tréner futbalistov Slovenska do 21 rokov Pavel Hapal. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Lublin 25. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal cítil obrovské sklamanie z vypadnutia jeho tímu na ME v Poľsku. Jeho zverenci nepostúpili do semifinále, keď ich z hry o medaily vyradili výsledky sobotňajších záverečných zápasov C-skupiny. Taliani zdolali Nemcov 1:0 a pri prehre Čechov s Dánmi 2:4 tento výsledok stačil obom tímom na postup do vyraďovačky. Taliani vyhrali skupinu a Nemci postúpili ako najlepší tím z druhých miest vďaka lepšiemu skóre ako Slovensko a Portugalsko.povedal Hapal pred zástupcami médií v Lubline.Pri zaváhaní Česka stačila v "céčku" Nemcom aj tesná prehra 0:1 s Talianmi. Nemeckí reprezentanti, vedomí si, že za tohto stavu postupujú do semifinále, mali v záverečných minútach duelu v Krakove loptu na kopačkách, ale prihrávali si ju iba do šírky, nesnažili sa vôbec založiť útočnú akciu či ohroziť súperovu bránu. Rovnako pasívni boli aj Taliani.citoval web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Hapala, ktorému sa tisli do očí slzy. Tréner v tejto súvislosti spochybnil hrací systém šampionátu.Hapal sa potom poďakoval hráčom, ktorí reprezentovali Slovensko a svojimi výkonmi a výsledkami potešili fanúšikov.Tím pod vedením českého kouča dosiahol druhý najväčší úspech v histórii slovenských dvadsaťjednotiek.konštatoval.Tréner vo svojej reči vyzdvihol aj fanúšikov, ktorí prišli povzbudiť slovenský tím do Poľska.Napriek frustrácii z vyradenia bude mať na tento šampionát tie najkrajšie spomienky.poevdal Hapal. Najväčším zážitkom na ME bola pre neho atmosféra vo vnútri tímu.dodal.