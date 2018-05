P. Hozlár: Prezentácia 500 firiem si zaslúži väčšiu pozornosť

Na snímke riaditeľ obchodu a marketingu Expo Center Pavol Hozlár počas konferencie. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nitra 24. mája (TASR) – Novinky z oblasti elektrotechniky, elektroniky a energetiky predstavuje veľtrh ELO SYS, ktorý sa koná na nitrianskom výstavisku súbežne s Medzinárodným strojárskym veľtrhom. Na veľtrhu sa prezentuje 98 vystavovateľov, z toho 71 slovenských a 27 zahraničných firiem z Českej republiky, Rakúska a Nemecka. Elektrotechnický veľtrh sa do Nitry presťahoval v minulom roku z trenčianskeho výstaviska. Tohtoročný 24. ročník ELO SYS a 25. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu potrvajú do piatka 25. mája.Na spoločnej prezentácii dvoch samostatných technických veľtrhov sa v minulom roku dohodli zástupcovia obidvoch výstavísk.povedal riaditeľ trenčianskeho výstaviska EXPO CENTER, a.s., Pavol Hozlár, podľa ktorého ešte stále zostáva priestor na zlepšenie vzájomnej spolupráce.skonštatoval.Projekt spoločnej prezentácie dvoch samostatných technických veľtrhov má podporu Ministerstva hospodárstva SR, ktoré nad tohtoročným veľtrhom ELO SYS prevzalo záštitu. Napriek tomu sa Hozlár domnieva, že reprezentatívne fórum slovenského priemyslu by si zaslúžilo väčšiu pozornosť zo strany ústavných činiteľov.poznamenal Hozlár.