P. HRAŠKO: Počet obetí Miroslava L. nemusí byť ešte konečný

Bratislava 20. júla (TASR) – Miroslav L. je v súčasnosti obvinený z troch vrážd a z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, nie je však vylúčené, že v budúcnosti mu obvinenie rozšíria. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško.Podľa polície žil obvinený v minulosti v Českej republike, neskôr sa spolu s družkou a dieťaťom presťahovali na Slovensko.povedal Hraško. Obvinený ju v tomto prípade nedokázal presvedčiť, aby zostala, a tak podľa polície vraždil.V druhom prípade ide, ako uviedla polícia, o vraždu uškrtením, keď sa obvinený Miroslav L. v roku 2010 zoznámil s jednou ženou na sociálnej sieti. "Posťažovala sa mu, že je obeťou týrania a on povedal, že sa o to postará," ozrejmil Hraško. Neskôr mal uškrtiť jej druha.Tretí prípad vraždy sa mal stal opäť po zoznámení so ženou na internete. Mal ju pozvať do prenajatého bytu, kde mal opäť uškrtiť.dodal Hraško.Obvinený Miroslav má s políciou pri objasnení trestnej činnosti spolupracovať, strážcovia zákona v uplynulých dňoch hľadali kostrové pozostatky obetí v okrese Ilava. Miesta im mal označiť práve obvinený.Podľa strážcov zákona výpočet obetí ešte nemusí byť konečný. Osud nezvestných ľudí, ktorí mohli prísť s Miroslavom do kontaktu, preveruje aj česká polícia.