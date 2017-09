P. HRUŠOVSKÝ: Dôvody na novú ústavu sú, chýba politická vôľa

Na snímke Pavol Hrušovský v Bratislave Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Obdobie prijímania Ústavy SR v roku 1992 bolo pre bývalého predsedu Národnej rady SR a expredsedu KDH Pavla Hrušovského politicky najnáročnejšie v jeho dlhoročnej politickej kariére. Základný zákon štátu považuje za nevyhnutný pre pokojné a dobré fungovanie štátu.povedal pre TASR pri príležitosti 25. výročia prijatia slovenskej ústavy.Pripúšťa, že po štvrťstoročí platnosti základného zákona štátu a jeho 17 zmenách existujú dôvody na prijatie novej ústavy.poznamenal s tým, že nie je nadšencom množstva zmien. Priniesol ich však život a niektoré boli podľa Hrušovského nevyhnutné. V ústave by podľa neho bolo potrebné vyriešiť vzťah prezidenta a parlamentu. Pripomenul spor, či prezident musí vymenovať parlamentom zvoleného kandidáta alebo nie.povedal Hrušovský s tým, že pri novom nastavení prerozdelenia moci však treba byť opatrný. "poznamenal.Nie všetky zmeny ústavy považuje za úplne najlepšie, ale rešpektuje ich. Hrdý je na ochranu manželstva, ktorú presadilo do ústavy KDH. Definíciu manželstva ako zväzok muža a ženy podporil aj Smer-SD, ktorý spojenectvom s KDH dostal do ústavy zmeny v justícii vrátane povinných previerok pre sudcov a kandidátov na tieto posty a tiež sa oddelili funkcie predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady. Hrušovský uviedol, že tieto zmeny boli dôsledkom "ťažkých kompromisov". Pri zmenách ústavy by podľa neho „mal viac prevládať zmysel pre štát a pre dlhodobú stratégiu jeho fungovania ako momentálne emócie".