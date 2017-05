P. Javorčík: O výške účtu za brexit je predčasné hovoriť

Na snímke stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 22. mája (TASR) - Ešte nie je možné vyčísliť sumu, ktorú bude musieť Spojené kráľovstvo splatiť v súvislosti s odchodom z EÚ. Uviedol to slovenský veľvyslanec pri EÚ Peter Javorčík, ktorý dnes spoločne s predstaviteľmi členských štátov schválil mandát vyjednávača Únie Michela Barniera na začatie rokovaní. Od úvodného júnového rokovania medzi EÚ a Londýnom o brexite neočakáva veľké závery.Celkovú hodnotu britských záväzkov voči EÚ Javorčík odmietol konkretizovať. V médiách sa objavujú informácie, že konečný britský účet, ktorý bude musieť Londýn splatiť v súvislosti s brexitom dosiahne 60 až 100 miliárd eur.vysvetlil.Javorčík pripomenul, že o kľúčových témach, teda o právach občanov po brexite, finančnom vyrovnaní a írskej hranici, sa nebude rokovať naraz ale postupne. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier dnes vyhlásil, že prvé rokovania sa odohrajú v týždni po 19. júni, po britských predčasných parlamentných voľbách naplánovaných na 8. júna.uviedol slovenský stály predstaviteľ pri EÚ.Predstavitelia členských štátov dnes schválili vyjednávacie smernice určujúce hlavné pravidlá vyjednávania o brexite zo strany EÚ. Podľa slov Javorčíka bude do spustenia oficiálnych politických rokovaní v polovici júna 27 členských štátov intenzívne pripravovať mnoho sprievodných dokumentov na technickej úrovni.Ešte pred zasadnutím Rady EÚ pre všeobecné záležitosti sa stretli predstavitelia Vyšehradskej skupiny (V4).uviedol Javorčík s dôvetkom, že ciele V4 a ostatných členských štátov sú zhodné.Podľa plánu EÚ by mali samotné rokovania viesť k uzavretiu dohody o brexite v októbri 2017, potom budú nasledovať rokovania o budúcom usporiadaní vzťahov medzi Britániou a Úniou. Čas medzi októbrom 2018 a marcom 2019 by mal slúžiť na ratifikáciu dosiahnutej dohody oboma stranami. Dátum skutočného brexitu bol stanovený na 29. marca 2019, ak dovtedy Európska rada - teda lídri členských štátov - jednomyseľne nerozhodne o predĺžení dvojročného rokovacieho obdobia.