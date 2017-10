P. KAŽIMÍR: Budúcnosť EÚ je v integrácii, s eurozónou ako jej motorom

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Štrbské Pleso 28. októbra (TASR) - Budúcnosť Európy je vo viac integrovanej Európskej únii (EÚ), s eurozónou ako jadrom a motorom tejto integrácie. Myslí si to slovenský minister financií Peter Kažimír.uviedol v sobotu vo svojom vystúpení na medzinárodnej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2017.Vďaka priaznivej politickej situácii sa podľa neho pred časom otvorilo "okno príležitosti" na reformu EÚ, nebude však otvorené navždy a v súčasnosti sa už dokonca začína zatvárať.priblížil Kažimír.Základné kroky, ako zavádzanie štrukturálnych reforiem a dodržiavanie fiškálnej disciplíny, nie sú podľa neho komplikované a ide o domácu úlohu všetkých členských krajín. Na základe udržateľných verejných financií a zdravého vývoja ekonomiky sa následne môžeme posunúť smerom k lepšej integrácii eurozóny.V tejto súvislosti predstavil Kažimír viacero krokov, ktoré je podľa neho potrebné postupne uskutočniť. Ide o dokončenie bankovej únie, rozbehnutie únie kapitálových trhov či vytvorenie fiškálnej kapacity, ktorá by kompenzovala stratu národnej menovej politiky a chránila ekonomiky pred asymetrickými šokmi. Prihovára sa tiež za zlepšenie fiškálnych pravidiel, ktoré by boli jednoduchšie a predvídateľnejšie. Eurozóna tiež podľa Kažimíra potrebuje "no-bailout" pravidlo, pravidlá reštrukturalizácie verejných dlhov a následne vytvoriť inteligentný a spravodlivý vynucovací mechanizmus pre tieto pravidlá.zdôraznil šéf rezortu financií.Keď sa tieto otázky vyjasnia, bude podľa neho oveľa ľahšie diskutovať napríklad aj o financovaní EÚ po roku 2020, o ďalšej úlohe a kapacite európskeho rozpočtu. S odchodom Británie a zmenami v kohéznej politike čelí totiž EÚ významnej evolúcii v tejto oblasti, upozornil Kažimír.