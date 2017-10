P. Kažimír: Cieľ deficitu na budúci rok považujem za nedotknuteľný

Minister financií SR Peter Kažimír Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. októbra (TASR) - Cieľ deficitu verejných financií na budúci rok na úrovni 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP) považuje minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) za nemenný. Po tom, ako prejde budúci týždeň vládou, neočakáva žiadne výraznejšie zmeny v rozpočte ani v Národnej rade (NR) SR.uviedol v dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Najväčšie pozitívum návrhu rozpočtu predstaveného tento týždeň je podľa neho to, že dôveryhodne smeruje k vyrovnanému hospodáreniu, teda aby sa jeho príjmy rovnali výdavkom. Malo by k tomu dôjsť v roku 2020. Kažimír pripomenul, že niečo také sa od vzniku SR v roku 1993 ešte nepodarilo.zdôraznil minister financií.Podľa predsedu opozičného hnutia Sme rodina Borisa Kollára však tento sľub nie je až taký dôveryhodný. Pripomenul, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) sľubovala v minulosti už rôzne veci, napríklad diaľnicu z Bratislavy do Košíc do roku 2010. Aj vyrovnaný rozpočet mal byť realitou už skôr.vyhlásil.Pochybnosti o rozpočte v diskusii vyjadril aj ďalší opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO). Vláda podľa neho nedodržiava vlastné sľuby a krajinu zadlžuje z roka na rok viac.vyčíslil.Zároveň upozornil, že slovenská aj európska ekonomika žijú momentálne v dobrých časoch a už 12 krajín EÚ má vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. Na Slovensku sa to však nedarí." vytkol vláde Heger.Faktom však je, že slovenské verejné financie sú v lepšom stave ako v minulom roku, aj v porovnaní s inými krajinami, pripomenul podpredseda koaličného Mosta-Híd Ivan Švejna. Podľa neho bude vždy otázkou, akou rýchlosťou sa má deficit znižovať.konštatoval.V koalícii podľa Švejnu našli rozumný kompromis. Snahou bolo rôznymi opatreniami zvýšiť príjmy pracujúcich.avizoval.