P. KAŽIMÍR: Netreba zbytočne strašiť druhou finančnou krízou v Grécku

Brusel 26. januára (TASR) - Hlavným bodom dnešných rokovaní ministrov financií eurozóny (Euroskupina) je situácia v Grécku. Minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD) po príchode do Bruselu upozornil, že situácia v tejto zadlženej krajine vôbec nie je taká dramatická, ako to vykresľujú niektoré európske médiá.Euroskupina má za úlohu prerokovať pokrok dosiahnutý k dnešnému dňu v rámci druhej revízie programu hospodárskych reforiem Grécka, na základe aktualizovaných údajov zo strany európskych inštitúcií podieľajúcich sa na kontrole tohto programu.Kažimír na správy niektorých médií, že Grécku kvôli možnej nedohode európskych inštitúcií s Medzinárodným menovým fondom (MMF) hrozí nová finančná kríza, uviedol, že je to pohľad médií, ktoré vždy čakajú nejakú krízu.skonštatoval Kažimír. Spresnil, že je tu dobrý základ na to, aby sa Euroskupina mohla zaoberať druhou revíznou správou, ktorá je základom pre pokračovanie v programu reforiem v Grécku.Kažimír priznal, že sú určités MMF, lebo niektoré krajiny eurozóny si ako podmienku účasti v druhom finančnom programe pre Grécko kladú aj účasť MMF. To je však podľa jeho slov agenda zodpovedných euroinštitúcií (Európskej komisie a Európskej centrálnej banky) a nie ministrov financií.zopakoval šéf slovenských financií, aj preto nemožno podľa neho na dnešných bruselských rokovaniach očakávať nejakéŠéf Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem takisto zopakoval, že ministri si pozorne vypočujú opis situácie v Grécku od ich rezortného kolegu tejto krajiny a taktiež postoj zodpovedných euroinštitúcií. Dodal, že je v úzkom kontakte so šéfkou MMF Christine Lagardeovou, ktorá dnes v Bruseli nie je, ale ktorá naznačila, že MMF je pripravený zúčastniť sa aj na druhom záchrannom programe pre Grécko.uzavrel šéf Euroskupiny.Dijsselbloem, ktorému končí funkčné obdobie na čele Euroskupiny, bol aj témou novinárskych otázok pre Kažimíra, ktorého týždenník Politico označil ako jeho možného nástupcu. Slovenský minister zdôraznil, že mu neprináleží komentovať túto situáciu a vyslovil spokojnosť s tým ako Dijsselbloem reprezentuje Euroskupinu. Zároveň pripomenul, že by Holanďan mal pokračovať vo funkcii, lebo v supervolebnom roku 2017 je zachovanie kontinuity viac ako dôležité.