P. Kažimír: Podporou kúpeľníctva plním programové vyhlásenie vlády

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Podporou kúpeľníctva plní minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) podľa vlastných slov len programové vyhlásenie vlády.konštatoval šéf rezortu financií. Reagoval tak na vyjadrenia opozičných poslancov, ktorí kritizovali opatrenia na podporu kúpeľníctva navrhované v novele zákona o dani z príjmov.Táto novela z dielne rezortu financií sa práve nachádza v parlamente v prvom čítaní. Podľa návrhu by si pracujúci mohli v prípade, ak absolvujú počas roka kúpeľný pobyt, uplatniť odpočítateľnú položku zo základu dane vo výške 50 eur. Opatrenie by podľa ministerstva malo napomôcť rozvoju tohto odvetvia na Slovensku. Ministerstvo odhaduje, že tento bonus by mohlo využiť okolo 200.000 ľudí.Podľa opozičného poslanca Eduarda Hegera (OĽaNO) je však toto opatrenie len veľkým populizmom. V skutočnosti totiž podľa neho ľudia pri takejto úľave ročne ušetria na daniach len 9,50 eura.uviedol Heger. Vyzval preto na reálnu diskusiu o tom, čo kúpele na Slovensku potrebujú a čo by im naozaj pomohlo.Podľa nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého je každému, kto sa v tom vyzná, jasné, že takýto návrh je ekonomickou hlúposťou.dodal Beblavý.Poslancovi SaS Eugenovi Jurzycovi zase chýba analýza a konkrétne fakty, prečo by malo Slovensko pristúpiť práve k takejto podpore kúpeľníctva. Či naozaj bude viesť k podpore cestovného ruchu a prečo má štát pristúpiť k takémuto výpadku vo verejných financiách.vyzýval poslanec. Tento návrh označil za najviac problémový zo všetkých bodov, ktoré dnes minister financií Kažimír predstavil parlamentu.Ku kritike sa pridal aj nezaradený poslanec Jozef Mihál. Pripomenul, koľko byrokracie bude potrebných kvôli ročnej úspore 9,50 eura. Človek si bude musieť po absolvovaní kúpeľného pobytu odložiť bloček a pri ročnom zúčtovaní ho doniesť mzdovej účtovníčke, ktorá ho následne bude musieť v zúčtovaní zohľadniť. Pýtal sa, či to za tú symbolickú sumu vôbec stojí.dodal Mihál.Naopak, s opatrením súhlasil poslanec SNS Radovan Baláž. Práve vládna SNS totiž presadila do programového vyhlásenia vlády podporu kúpeľníctva.zdôraznil Baláž.