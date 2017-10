P. KAŽIMÍR: Schäuble bol pre mňa to najlepšie, čo európanstvo znamená

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble na stretnutí ministrov financií eurozóny, tzv. Euroskupiny v Bruseli 12. júla 2015. Foto: TASR/AP/Virginia Mayo Foto: TASR/AP/Virginia Mayo

Brusel/Luxemburg 9. októbra (TASR) - Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble sa dnes v Luxemburgu rozlúčil so svojimi rezortnými kolegami z krajín eurozóny. Jeho pôsobenie v tejto funkcii malo veľký význam, uviedol minister financií SR Peter Kažimír pred rokovaniami Euroskupiny, ktoré boli zamerané hlavne na budúcnosť Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM).uviedol Kažimír.Dodal, že so Schäublem je v pravidelnom kontakte od roku 2009, keď sa stal spolkovým ministrom zodpovedným za financie, a za posledných šesť rokov boli kolegovia v rámci zasadnutí celoeurópskeho významu. Ocenil, že Schäuble bol niekoľkokrát v Bratislave, na podujatí Tatra summit či na neformálnom zasadnutí ministrov financií EÚ (Ecofine).priznal Kažimír.Schäuble sa po parlamentných voľbách vracia späť do domácej politiky a mal by pôsobiť vo funkcii predsedu spolkového parlamentu.