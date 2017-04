P. Kažimír: Slovensko sa dostáva so zamestnanosťou už pod úroveň 8 %

Peter Kažimír. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Slovenská republika sa dostáva so zamestnanosťou už pod 8 %, zamestnaných je viac ako 2,3 milióna ľudí, čo je viac, ako bolo pred finančnou krízou. Uviedol to dnes v relácii RTVS O 5 minút 12 šéf Ministerstva financií (MF) SR Peter Kažimír (Smer-SD), v diskusii s opozičným členom Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Eduardom Hegerom (OĽaNO-NOVA).Na Slovensku sú podľa Kažimíra takéto úrovne nezamestnanosti rekordom, hoci v iných krajinách EÚ je to alarmujúco vysoká nezamestnanosť.upozornil Kažimír. Vlaňajšie hospodárske výsledky SR sú podľa neho dobré nielen zo slovenského, ale aj z európskeho pohľadu.Podľa Hegera sa však ľudia "nenajedia z dobrých čísel" hospodárenia štátu. Hospodárenie Slovenska sa podľa neho síce zlepšilo, ale vlani bolo aj tak "v mínuse". V európskom priestore malo však v rovnakom roku 12 krajín "plusové" hospodárenie a zopár krajín malo nižší vlaňajší deficit, ako malo Slovensko.dodal Heger.