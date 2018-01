P. Kažimír: V tomto roku sa začneme venovať výdavkovým limitom

Na archívnej snímke Peter Kažimír Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. januára (TASR) – Ministerstvo financií začne v tomto roku pracovať na výdavkových limitoch v rozpočte verejnej správy. Koncom roka chce predstaviť niekoľko typov limitov, ktoré by mali byť následne testované. Vyplýva to z vyhlásenia ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) na piatkovej (5. 1.) tlačovej konferencii.konštatoval šéf rezortu financií, pričom niekoľko typov výdavkových limitov by malo byť predstavených už koncom tohto roka.priblížil minister.Podotkol, že ide o veľmi komplikovaný typ autopilota a testovanie je v tomto procese dôležitou fázou.Všetky výsledky testovania by mali byť verejne prístupné.uzavrel minister.