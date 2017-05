P. KHANNA: D. Trump nerozumie ekonomike a ani Európe

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump a jeho poradcovia nerozumejú Európe a ani ekonomike. Inak by neschvaľovali brexit a neodstupovali od globálnych obchodných dohôd, ktoré z dlhodobého hľadiska poškodia USA. V rozhovore pre TASR to počas medzinárodnej konferencie GLOBSEC 2017 povedal ekonomický expert z University of Singapur Parag Khanna.zdôraznil Khanna.Jedným z prvých prezidentských rozhodnutí Trumpa bolo, že odstúpil od obchodnej dohody Transpacifického partnerstva (TPP). Podľa Khannu tým len dokonal dielo, ktoré začal jeho predchodca Barack Obama.vysvetlil Khanna a dodal, že americké odstúpenie dohodu TPP vôbec nepotopilo.konštatoval Khanna. Rokovania o podobnej obchodnej dohode medzi USA a EÚ - Transatlantické partnerstvo pre obchod a investície (TTIP) sú síce zmrazené, no táto dohoda by sa napokon mohla realizovať.dodal Khanna.