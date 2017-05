P. KHANNA: Trump, Čína a brexit neoslabia EÚ, ale, naopak, posilnia

Parag Khanna Foto: Teraz.sk/Wikipedia Foto: Teraz.sk/Wikipedia

Bratislava 28. mája (TASR)- Parag Khanna je jeden z najcitovanejších globálnych ekonomických stratégov súčasnosti. Experta, pôsobiaceho na Singapurskej univerzite, zaradili medzi 75 najvplyvnejších ľudí na začiatku 21. storočia. V rozhovore pre TASR na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2017 Bratislava Forum povedal, že verí v budúcnosť Európskej únie (EÚ), ktorú brexit, nástup Donalda Trumpa či ekonomický vzostup Číny neoslabí, ale skôr posilní.Zmienil by som dve, o ktorých sme aj diskutovali na konferencii GLOBSEC. Jednou je politický populizmus a druhou ekonomický a globálny vzostup Ázie a Číny. Politický populizmus síce môže byť na prvý pohľad zlý trend, no je to zároveň príležitosť. Je to šanca pre prichádzajúce vlády vidieť, kde zlyhali ich predchodcovia. Ľudia majú právo ukázať nespokojnosť s materiálnym nedostatkom, zvyšujúcimi sa životnými nákladmi a korupciou vo verejnom živote. Preto je to budíček pre politikov, čo je pozitívne. Vzostup Ázie je príležitosť najmä pre Európu. Vzájomný obchod rastie a to je pozitívny trend pre Európu. Vyzdvihol by som príležitosti pre strednú a východnú Európu, do ktorej smerujú nové investície aj cez budovanie infraštruktúry novej Hodvábnej cesty z Číny.Veľmi pozitívne. Tento projekt sledujem podrobne už dvadsať rokov. Väčšina ľudí eviduje, čo sa okolo neho deje až posledné dva roky. Precestoval som Kazachstan, Uzbekistan, Tadžikistan, Rusko, Mongolsko, Pakistan a Afganistan v súvislosti s týmto projektom. Videl som, ako sa vyvíjajú čínske investície do infraštruktúry v tejto oblasti. Bolo množstvo predchádzajúcich iniciatív, ktoré napokon vyústili do projektu Jeden Pás a Jedna Cesta. Pre tieto ekonomiky je veľmi dobré, že do nich prichádzajú investície a buduje sa nová infraštruktúra. Mnohé z nich sú bývalé kolónie, ktoré sa spoliehajú na cesty, mosty, železnice vybudované pred 70 a viac rokmi. Alebo sú to najchudobnejšie krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sú omnoho zaostalejšie, ako je napríklad Pobaltie. Práve bývalé sovietske republiky a bývalé kolónie tvoria väčšiu časť trasy novej Hodvábnej cesty. Pre ne je tento projekt mimoriadne dôležitý.To hovoria ľudia, ktorí nemajú tušenie, ako funguje infraštruktúra. Je naivné si myslieť, že na tom budú profitovať len čínske firmy. V prvom rade investície do infraštruktúry posilňujú ekonomiku krajiny a to je výhodné pre všetkých. Tadžikistan nemá vlastnú národnú spoločnosť, ako je napríklad Siemens, no potrebuje vybudovať železnice, elektrifikovať hornaté územie. Ak sa na to podujme Čína, budú z toho profitovať nielen jej firmy, ale aj obyvatelia Tadžikistanu. Čína to musí urobiť, lebo spomínané krajiny by to samé nezvládli. To isté už desaťročia platí aj pre Afriku. Po druhé, na iniciatíve novej Hodvábnej cesty a jej financovaní sa bude podieľať až 60 krajín a každá z nich bude chcieť, aby na tom zarobili aj jej firmy. Južná Kórea, India, Turecko, Rusko, Veľká Británia, Poľsko alebo Švajčiarsko, každá z týchto krajín môže z tohto projektu profitovať. Áno, Čína je iniciátor, aby sa jej to finančne oplatilo, no zároveň sa podelí s množstvom ďalších krajín. Chce vybudovať viditeľné infraštruktúrne prepojenia s Európou a nové cesty pre export svojich tovarov a dovoz surovín ako ropa, zemný plyn, nerasty, ktoré potrebuje pre svoj priemysel. To je hlavná motivácia Číny, no nebude jediným víťazom projektu novej Hodvábnej cesty.Čína je jednoznačným víťazom globalizácie za posledných 40 rokov. Jej predstavitelia v súčasnosti hovoria o globalizácii 2.0, pri ktorej chce exportovať know how, ako sa jej podarilo zmeniť ekonomiku za posledné desaťročia. Napríklad formou investícií do infraštruktúry iných zaostalých krajín, ktoré sú možno v tom istom štádiu vývoja, ako bola Čína v roku 1979.Trumpova administratíva v skutočnosti nerozumie Európe. Vníma ju cez krajiny, ako je Veľká Británia, a preto si myslí, že brexit je správna vec. Prezidentovi poradcovia radia, aby sa o Európu nezaujímal. Na druhej strane, EÚ sa ohradzuje voči tomu, aby jej Washington radil, čo a ako má robiť. Myslím si, že to je správny prístup.Nemám podobné obavy o túto dohodu. V skutočnosti je na 99 % hotová. Podľa mňa je výbornou myšlienkou harmonizácia spoločných pravidiel, ktorá je v skutočnosti v drvivej väčšine pod európskou taktovkou. Mám na mysli napríklad kvalitu a bezpečnosť produktov. EÚ je svetový líder v oblasti štandardizácie a z toho môžu v konečnom dôsledku profitovať aj USA, povedzme v oblasti ochrany osobných údajov. Čo sa týka TPP, mnohí sa chybne domnievajú, že je to americká dohoda a iniciatíva. Nie je. USA odstúpili od TPP, no túto dohodu to nepotopilo. Ostatné štáty majú záujem v nej pokračovať a dospejú k pozitívnemu výsledku aj bez USA. Napríklad Chile, Nový Zéland, Japonsko, Singapur alebo Thajsko na tejto dohode a prehĺbení vzájomného obchodu môžu len získať. USA z dlhodobého hľadiska stratia na tom, že z tohto partnerstva vycúvali. Ostatné krajiny prehĺbia svoju integráciu na základe vlastných štandardov. Budú spolupracovať medzi sebou a pre americké firmy bude ťažšie preniknúť na ich trhy. Aj preto americkí podnikatelia podporovali TPP.Barack Obama spravil chybu, lebo už on zastavil podporu TPP. Hillary Clintonová urobila chybu, pretože si chcela zabezpečiť politickú podporu odborárov, ktorí sa báli tejto dohody. Trump len dokončil ich dielo, no mal na to iné dôvody. Napríklad v tom, že vôbec nerozumie ekonomike.Vždy som bol proeurópsky zameraný. Študoval som v Nemecku, takže som mal možnosť spoznať úniu na vlastnej koži a obdivovať tento integračný projekt. Nemyslím si, že EÚ je nemenná entita, naopak, je to stále sa vyvíjajúce spoločenstvo štátov a inštitúcií. Preto očakávam, že sa bude ďalej rozširovať, rovnako ako eurozóna. Počítam s tým, že po tohtoročných voľbách sa nemecko-francúzske partnerstvo, ktoré je motorom EÚ, opäť posilní. Eurozóna bude pokračovať v prehlbovaní integrácie cez fiškálny kompakt, bankovú úniu a pravdepodobne aj cez spoločné dlhopisy.Grécko je len malá časť veľkého celku a nie je vôbec také dôležité. V jeho prípade stačí, aby sa odpísala časť dlhov, čo nie je zložité. EÚ nemá problém, ten je skôr v jej členských štátoch, ktoré často uvažujú veľmi krátkodobo o Grécku.Paradoxne, všetky negatíva a riziká, ktoré ohrozujú EÚ, povedú skôr k jej zjednoteniu a posilneniu ako k oslabeniu. Vidím tri dôvody. Trump, brexit a Čína. To všetko z dlhodobého hľadiska EÚ posilní, a preto som ohľadom budúcnosti únie veľmi optimistický.