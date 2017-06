P. KOVAŘÍK: Podľa OECD nie je protikorupčná legislatíva v zlom stave

Na archívnej snímke riaditeľ Oddelenia prevencie korupcie Úradu vlády SR Peter Kovařík. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) – Audit OECD ukázal, že protikorupčná legislatíva SR nie je v zlom stave, problémom je skôr implementácia zákonov do praxe. V súvislosti s výsledkami auditu, ktorým slovenskú protikorupčnú legislatívu preverila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), to uviedol riaditeľ odboru prevencie korupcie Úradu vlády (ÚV) SR Peter Kovařík.Ako informoval, hodnotenia a odporúčania OECD, ktoré vládny kabinet dostal približne pred týždňom, smerujú do troch oblastí.ozrejmil.Návrhy OECD smerujú aj do oblasti sprístupňovania informácií.spresnil Kovařík.Témou, ktorú audit OECD rozvíja, je aj diskusia o tom, ako odmeňovať oznamovateľov korupcie.uviedol.Z odporúčaní OECD vychádza aj stanovenie cieľov v krátkodobom, strednodobom i dlhodobom horizonte. Medzi krátkodobými cieľmi pripomenul Kovařík prípravu novely zákona a na ochranu oznamovateľov korupcie. Informoval tiež, že o zmenách sa rozprával s predstaviteľmi finančnej správy a Policajného zboru. V prípade finančnej správy ide podľa neho o naštartovanie procesu nastavenia systémových opatrení. Avizoval, že by sa mali dotknúť napríklad zmeny systému kontroly daňových subjektov, ale i otázky správy daňových subjektov.priblížil Kovařík.V prípade zmien v polícii naznačil diskusiu o vytvorení funkcie nezávislého policajného ombudsmana.naznačil Kovařík. Zamerať sa chce tiež na väzby medzi prokurátorom a vyšetrovateľom.predostrel.Medzi strednodobé ciele patrí podľa Kovaříka vytváranie systému práce expertných skupín v rámci príslušných oblastí. K dlhodobým cieľom patrí vypracovanie programu na analýzu rizík, spolupráca s OECD a zahraničnými expertmi.Za nevyhnutné aj pre prácu svojho odboru považuje Kovařík zintenzívnenie komunikácie s verejnosťou.poznamenal riaditeľ odboru prevencie korupcie ÚV SR.Na tlačovej konferencii sa mal pôvodne zúčastniť aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Hovorkyňa predsedu vlády Beatrice Szabóová jeho neúčasť ospravedlnila náhlou a neodkladnou zmenou v pracovnom programe.Na vykonaní auditu slovenskej protikorupčnej legislatívy sa premiér Fico dohodol s generálnym tajomníkom OECD Angelom Gurríom v januári na rokovaní v Paríži. Audit protikorupčnej legislatívy mal predovšetkým zistiť, či je účinná, štandardná a či v niektorých momentoch nie je prekážkou v podnikaní alebo v hospodárskom raste.